Babasıyla görüşme gerçekleşti! İşte Messi'nin yeni takımı
Dünya futbolu flaş bir transfer iddiasıyla çalkalanıyor. Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı öne sürülmüş ve adı birçok takımla anılmaya başlanmıştı. Güney Amerika basınının paylaştığı habere göre, Los Angeles Galaxy, Lionel Messi'nin peşinde... İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
Ünlü santrfor Zlatan Ibrahimovic'i MLS Ligi'ne kazandıran takım olan Los Angeles Galaxy'den flaş bir hamle daha geldi. MLS kulübü yetkilileri takımdan ayrılan Ibrahimovic'ten sonra bir başka dünya starı Messi'yi getirmeyi planlıyor.
Öyle ki, Los Angeles Galaxy yöneticilerinin Messi'nin babasıyla ön görüşmeler yaptığı öğrenildi. Radio Continental'ın haberine göre, Zlatan'ın yerine bir başka dünya yıldızı getirmek isteyen Los Angeles kulübü gözüne Messi'yi getirdi.
Arjantinli yıldızın son dönemde Barcelona yönetimiyle arasındaki sorunlardan dolayı sözleşmesini hala uzatmadığı ve geleceğine karar vermemesi nedeniyle, Los Angeles yönetimi Messi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.
Lionel Messi'nin adı Manchester Ctiy'le de anılmıştı ancak İngiliz devinin UEFA'dan ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalması bu transferi olanaksızlaştırdı.
Messi bu sezon Barcelona formasıyla La Liga'da 19 maçta 14 gol attı ve 12 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 gol atan ve 3 asist yapan Arjantinli yıldız tüm kulvarlarda 27 maçta 19 gol attı ve 16 asist yaptı.
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 20:13
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Babasıyla görüşme gerçekleşti! İşte Messi'nin yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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