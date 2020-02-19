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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Barcelona Babasıyla görüşme gerçekleşti! İşte Messi'nin yeni takımı

Babasıyla görüşme gerçekleşti! İşte Messi'nin yeni takımı

Babasıyla görüşme gerçekleşti! İşte Messi'nin yeni takımı

Dünya futbolu flaş bir iddiasıyla çalkalanıyor. Arjantinli süperstar 'nin 'dan ayrılacağı öne sürülmüş ve adı birçok takımla anılmaya başlanmıştı. basınının paylaştığı habere göre, Los , Lionel Messi'nin peşinde... İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Ünlü santrfor Zlatan Ibrahimovic'i Ligi'ne kazandıran takım olan Los 'den flaş bir hamle daha geldi. MLS kulübü yetkilileri takımdan ayrılan Ibrahimovic'ten sonra bir başka dünya starı Messi'yi getirmeyi planlıyor.

Öyle ki, Galaxy yöneticilerinin Messi'nin babasıyla ön görüşmeler yaptığı öğrenildi. Radio Continental'ın haberine göre, Zlatan'ın yerine bir başka dünya yıldızı getirmek isteyen Los Angeles kulübü gözüne Messi'yi getirdi.

Arjantinli yıldızın son dönemde yönetimiyle arasındaki sorunlardan dolayı sözleşmesini hala uzatmadığı ve geleceğine karar vermemesi nedeniyle, Los Angeles yönetimi Messi'yi etmek için çalışmalara başladı.

'nin adı Manchester Ctiy'le de anılmıştı ancak İngiliz devinin 'dan ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalması bu transferi olanaksızlaştırdı.

Messi bu sezon Barcelona formasıyla 'da 19 maçta 14 gol attı ve 12 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 gol atan ve 3 asist yapan Arjantinli yıldız tüm kulvarlarda 27 maçta 19 gol attı ve 16 asist yaptı.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 20:13
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