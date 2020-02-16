Katalan devi Barcelona, ligde oynadığı Getafe maçı sonrası 'hack' şokuyla sarsıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarını ele geçiren internet korsanları, Brezilyalı yıldız Neymar'la ilgili de flaş bir paylaşım yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Barcelona Kulübü, ligde Getafe maçı sonrası 'hack' şoku yaşadı. Katalan ekibinin sosyal medya hesapları internet korsanları tarafından ele geçirildi.
Bu hesaplardan tweet atan hackerlar, kulübün güvenlik açığı olduğunu duyurdu. Bu arada ilginç bir Neymar paylaşımı geldi. Hack olayını gerçekleştiren OurMine isimli grup, "Özel mesajlarınızı okuduk, Neymar geri dönecek gibi görünüyor" diyerek taraftarların kafasında soru işaretleri bıraktı.
Kulüp bu olayın ardından bir açıklama yayınlayarak, hacklendiklerini ve güvenlik açığını kapatmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Barcelona'ya 'hack' şoku! Neymar paylaşımı yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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