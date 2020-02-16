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16 Şubat 2020, Pazar
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'ya 'hack' şoku! paylaşımı yaptılar

Barcelona'ya 'hack' şoku! Neymar paylaşımı yaptılar

Katalan devi , ligde oynadığı Getafe maçı sonrası 'hack' şokuyla sarsıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarını ele geçiren internet korsanları, Brezilyalı yıldız 'la ilgili de flaş bir paylaşım yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kulübü, ligde Getafe maçı sonrası 'hack' şoku yaşadı. Katalan ekibinin sosyal medya hesapları internet korsanları tarafından ele geçirildi.

Bu hesaplardan tweet atan hackerlar, kulübün güvenlik açığı olduğunu duyurdu. Bu arada ilginç bir paylaşımı geldi. Hack olayını gerçekleştiren OurMine isimli grup, "Özel mesajlarınızı okuduk, Neymar geri dönecek gibi görünüyor" diyerek taraftarların kafasında soru işaretleri bıraktı.

Kulüp bu olayın ardından bir açıklama yayınlayarak, hacklendiklerini ve güvenlik açığını kapatmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.


  1. 16.02.2020
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