Barcelona 2-1 Getafe MAÇ SONUCU

Kral Kupası'nda hafta içi Athletic Bilbao'ya elenerek büyük şok yaşayan Barcelona, morali La Liga'da buldu.

Katalan ekibi, 24. hafta mnücadelesinde konuk ettiği Getafe'yi 2-1'lik skorla devirip üst üste 3. galibiyetini aldı.

33. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Antoine Griezmann, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Bordo-mavililer 39'da Sergi Roberto'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip Getafe 66. dakikada Angel'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-1 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.

Barça bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, lider Real Madrid'le maç fazlasıyla puanını eşitledi.

3'üncü sıradaki Getafe ise ligde 4 hafta sonra kaybedip 42 puanda kaldı.