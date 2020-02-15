Barcelona 2-1 Getafe MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, 24. haftada Camp Nou'da ağırladığı Getafe'yi Antoine Griezmann ve Sergi Roberto'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Katalan ekibi puanını 52'ye yükseltip lider Real Madrid'i maç fazlasıyla yakaladı.
Kral Kupası'nda hafta içi Athletic Bilbao'ya elenerek büyük şok yaşayan Barcelona, morali La Liga'da buldu.
Katalan ekibi, 24. hafta mnücadelesinde konuk ettiği Getafe'yi 2-1'lik skorla devirip üst üste 3. galibiyetini aldı.
33. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Antoine Griezmann, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.
Bordo-mavililer 39'da Sergi Roberto'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.
İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip Getafe 66. dakikada Angel'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-1 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.
Barça bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, lider Real Madrid'le maç fazlasıyla puanını eşitledi.
3'üncü sıradaki Getafe ise ligde 4 hafta sonra kaybedip 42 puanda kaldı.
- 15.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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