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15 Şubat 2020, Cumartesi
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2-1 Getafe MAÇ SONUCU

Barcelona 2-1 Getafe MAÇ SONUCU

İspanya 'da şampiyonluk mücadelesi veren , 24. haftada 'da ağırladığı Getafe'yi ve 'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Katalan ekibi puanını 52'ye yükseltip lider 'i maç fazlasıyla yakaladı.

'nda hafta içi 'ya elenerek büyük şok yaşayan , morali 'da buldu.
Katalan ekibi, 24. hafta mnücadelesinde konuk ettiği Getafe'yi 2-1'lik skorla devirip üst üste 3. galibiyetini aldı.

33. dakikada 'nin asistinde , Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Bordo-mavililer 39'da 'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip Getafe 66. dakikada Angel'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-1 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.

Barça bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, lider 'le maç fazlasıyla puanını eşitledi.

3'üncü sıradaki Getafe ise ligde 4 hafta sonra kaybedip 42 puanda kaldı.

  1. 15.02.2020
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