MAÇ SONUCU | Real Betis 2-3 Barcelona
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Betis'e konuk olan Barcelona, iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Katalan temsilcisinde 3 asist yapan Lionel Messi maça damgasını vururken, golleri ise De Jong, Busquets ve Lenglet kaydetti.
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'le karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısında 2 kez yenik duruma düşen Barça pes etmeyerek maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Maça hızlı başlayan Betis, 6. dakikada Canales ile öne geçreken, 9'da De Jong skora dengeyi getirdi: 1-1.
26. dakikada Nebil Fekir'in attığı golle ev sahibi bir kez daha öne geçti: 2-1.
Barcelona bu gole 45+3'te Busquets ile yanıt verdi: 2-2.
72'de Lenglet'nin attığı gol Barcelona'yı zafere taşıdı: 2-3.
Betis'te Fekir 76. dakikada, Barça'da ise Lenglet 79. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.
Katalan ekibinde 3 asistle oynayan kaptan Lionel Messi maça damga vurdu.
Barça puanını 49'a yükseltirken, lider Real Madrid'le arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Betis ise 28 puanda kaldı.
- 10.02.2020
- Güncelleme: 10.02.2020 01:00
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
MAÇ SONUCU | Real Betis 2-3 Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.