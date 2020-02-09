MAÇ SONUCU | Real Betis 2-3 Barcelona

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'le karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısında 2 kez yenik duruma düşen Barça pes etmeyerek maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Betis, 6. dakikada Canales ile öne geçreken, 9'da De Jong skora dengeyi getirdi: 1-1.

26. dakikada Nebil Fekir'in attığı golle ev sahibi bir kez daha öne geçti: 2-1.

Barcelona bu gole 45+3'te Busquets ile yanıt verdi: 2-2.

72'de Lenglet'nin attığı gol Barcelona'yı zafere taşıdı: 2-3.

Betis'te Fekir 76. dakikada, Barça'da ise Lenglet 79. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Katalan ekibinde 3 asistle oynayan kaptan Lionel Messi maça damga vurdu.

Barça puanını 49'a yükseltirken, lider Real Madrid'le arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Betis ise 28 puanda kaldı.