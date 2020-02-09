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09 Şubat 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU | 2-3

MAÇ SONUCU | Real Betis 2-3 Barcelona

'nın 23. haftasında 'e konuk olan , iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Katalan temsilcisinde 3 asist yapan maça damgasını vururken, golleri ise De Jong, Busquets ve Lenglet kaydetti.

'nın 23. haftasında , deplasmanda 'le karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısında 2 kez yenik duruma düşen Barça pes etmeyerek maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Betis, 6. dakikada Canales ile öne geçreken, 9'da De Jong skora dengeyi getirdi: 1-1.

26. dakikada Nebil Fekir'in attığı golle ev sahibi bir kez daha öne geçti: 2-1.

Barcelona bu gole 45+3'te Busquets ile yanıt verdi: 2-2.

72'de Lenglet'nin attığı gol Barcelona'yı zafere taşıdı: 2-3.

Betis'te Fekir 76. dakikada, Barça'da ise Lenglet 79. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Katalan ekibinde 3 asistle oynayan kaptan maça damga vurdu.

Barça puanını 49'a yükseltirken, lider 'le arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Betis ise 28 puanda kaldı.

  1. 10.02.2020
  2. Güncelleme: 10.02.2020 01:00
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