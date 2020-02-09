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09 Şubat 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU | Osasuna 1-4

MAÇ SONUCU | Osasuna 1-4 Real Madrid

'nın 23. haftasında Osasuna'ya konuk olan , 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1'lik skorla kazanmayı başardı. Üst üste 5. galibiyetini alan ve puanını 52'ye çıkaran eflatun-beyazlılar liderliğini sürdürdü.

'da lider , 23. hafta mücadelesinde konuk olduğu Osasuna'yı 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi Osasuna 14. dakikada Unai Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Isco 33. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1.

Baskısını artıran Real Madrid 38. dakikada 'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

84. dakikada sahneye çıkan Lucak Vazquez farkı ikiye çıkarırken, 90+2'de Luka Jovic skoru belirledi: 1-4.

Eflatun-beyazlılar üst üste 5. galibiyetini alıp puanını 52'ye çıkardı. Osasuna ise 28 puanda kaldı.

  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 19:56
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