MAÇ SONUCU | Osasuna 1-4 Real Madrid
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Osasuna'ya konuk olan Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1'lik skorla kazanmayı başardı. Üst üste 5. galibiyetini alan ve puanını 52'ye çıkaran eflatun-beyazlılar liderliğini sürdürdü.
İspanya La Liga'da lider Real Madrid, 23. hafta mücadelesinde konuk olduğu Osasuna'yı 4-1 mağlup etti.
Ev sahibi Osasuna 14. dakikada Unai Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Isco 33. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1.
Baskısını artıran Real Madrid 38. dakikada Sergio Ramos'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
84. dakikada sahneye çıkan Lucak Vazquez farkı ikiye çıkarırken, 90+2'de Luka Jovic skoru belirledi: 1-4.
Eflatun-beyazlılar üst üste 5. galibiyetini alıp puanını 52'ye çıkardı. Osasuna ise 28 puanda kaldı.
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 19:56
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