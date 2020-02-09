Celta Vigo Sevilla'yı Okay Yokuşlu'nun asistiyle yıktı! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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'yı 'nun asistiyle yıktı!

Celta Vigo Sevilla'yı Okay Yokuşlu'nun asistiyle yıktı!

'nın 23. haftasında , Abanca-Balaidos Stadyumu'nda ağırladığı 'yı 2-1 mağlup etti. Celta'ya galibiyeti getiren golün asisti ise milli futbolcu 'dan geldi.

'nın 23. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında Sevilla, Youssef En-Nesryi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 78. dakikasında Celta Vigo, Iago Aspas'ın golüyle mücadelede eşitliği yakaladı.

Dakika 90+1'de ev sahibi ekip, milli futbolcu 'nun asistinde Sisto'nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı: 2-1

Bu sonucun ardından Celta Vigo puanını 20'ye yükseltirken, Sevilla 39 puanda kaldı.

  1. 09.02.2020
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