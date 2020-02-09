Celta Vigo Sevilla'yı Okay Yokuşlu'nun asistiyle yıktı!
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Celta Vigo, Abanca-Balaidos Stadyumu'nda ağırladığı Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Celta'ya galibiyeti getiren golün asisti ise milli futbolcu Okay Yokuşlu'dan geldi.
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Celta Vigo ile Sevilla karşı karşıya geldi.
Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında Sevilla, Youssef En-Nesryi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 78. dakikasında Celta Vigo, Iago Aspas'ın golüyle mücadelede eşitliği yakaladı.
Dakika 90+1'de ev sahibi ekip, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun asistinde Sisto'nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı: 2-1
Bu sonucun ardından Celta Vigo puanını 20'ye yükseltirken, Sevilla 39 puanda kaldı.
- 09.02.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Celta Vigo Sevilla'yı Okay Yokuşlu'nun asistiyle yıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.