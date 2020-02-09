İsmail Köybaşı Granada'da 3.5 ay sonra ilk kez 11'de oynadı

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid sahasında Granada'yı konuk etti. Kritik karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 galip gelirken, konuk takımda İsmail Köybaşı sürprizi yaşandı.

Milli futbolcu tam 3.5 ay sonra ilk kez 11'de sahaya çıktı. Mücadelede hırsıyla dikkatleri üzerine çeken deneyimli defans oyuncusu, 90. dakikada da sarı kart gördü. İsmail Köybaşı, en son La Liga'da 31 Ekim'de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11'de oynamıştı.

Sezon başında Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki İsmail Köybaşı, İspanyol temsilcisiyle toplam 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.



