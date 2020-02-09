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09 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Haberleri İsmail Köybaşı Granada'da 3.5 ay sonra ilk kez 11'de oynadı

Granada'da 3.5 ay sonra ilk kez 11'de oynadı

İsmail Köybaşı Granada'da 3.5 ay sonra ilk kez 11'de oynadı

İspanya La Liga'da 'in sahasında Granada'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelede forma giyen , yaklaşık 3.5 ay sonra ilk 11'e döndü. Milli oyuncu karşılaşmanın 90. dakikasında sarı kart gördü.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında sahasında Granada'yı konuk etti. Kritik karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 galip gelirken, konuk takımda sürprizi yaşandı.

Milli futbolcu tam 3.5 ay sonra ilk kez 11'de sahaya çıktı. Mücadelede hırsıyla dikkatleri üzerine çeken deneyimli defans oyuncusu, 90. dakikada da sarı kart gördü. İsmail Köybaşı, en son La Liga'da 31 Ekim'de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11'de oynamıştı.

Sezon başında Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki İsmail Köybaşı, İspanyol temsilcisiyle toplam 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.


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  1. 09.02.2020
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