MAÇ SONUCU | Atletico Madrid 1-0 Granada
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Atletico Madrid sahasında Wanda Metropolitano Stadı'nda konuk ettiği Granada'yı 1-0 mağlup etti. Başkent ekibinin galibiyet sayısını 6. dakikada Angel Correa attı. Konuk ekipte İsmail Köybaşı 90 dakika mücadele etti.
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Granada'yı konuk eden Atletico Madrid, rakibini tek golle devirip 3 puanın sahibi oldu.
Atletico'ya galibiyeti geitren golü 6. dakikada Angel Correa kaydetti.
Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise bu sezon ligde ikinci kez takımının ilk 11'inde sahaya çıktı. Karşılaşmanın sonuna kadar sahada kalan Köybaşı, 90. dakikada sarı kart gördü.
Granada Teknik Direktörü Diego Martinez'in Kral Kupası'nda daha fazla fırsat verdiği Türk futbolcu, bundan önce La Liga'da 31 Ekim'de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11'de oynamıştı.
Atletico Madrid aldığı galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Granada ise 30 puanda kaldı.
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