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08 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 1-0 Granada

MAÇ SONUCU | Atletico Madrid 1-0 Granada

1. Futbol Ligi'nin () 23. haftasında sahasında Wanda Metropolitano Stadı'nda konuk ettiği Granada'yı 1-0 mağlup etti. Başkent ekibinin galibiyet sayısını 6. dakikada attı. Konuk ekipte 90 dakika mücadele etti.

'nın 23. haftasında Granada'yı konuk eden , rakibini tek golle devirip 3 puanın sahibi oldu.

Atletico'ya galibiyeti geitren golü 6. dakikada kaydetti.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu ise bu sezon ligde ikinci kez takımının ilk 11'inde sahaya çıktı. Karşılaşmanın sonuna kadar sahada kalan Köybaşı, 90. dakikada sarı kart gördü.

Granada Teknik Direktörü Diego Martinez'in 'nda daha fazla fırsat verdiği Türk futbolcu, bundan önce La Liga'da 31 Ekim'de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11'de oynamıştı.

Atletico Madrid aldığı galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Granada ise 30 puanda kaldı.

  1. 09.02.2020
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