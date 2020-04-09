Lionel Messi'den Inter iddialarına flaş cevap! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler İspanya La Liga 'Inter bombası patlıyor' denilmişti... Messi böyle açıkladı!

'den Inter iddialarına flaş cevap!

Lionel Messi'den Inter iddialarına flaş cevap!

'nın süperstarı , son dönemde takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Arjantinli yıldız, Inter iddialarının yer aldığı bir haberi hesabından paylaşıp, "Sahte haber! Aynı gazetenin birkaç hafta önce Newells'a gideceğim şeklindeki haberi de yanlıştı. Çok şükür ki kimse onlara inanmıyor" ifadesini kullanarak tepkisini dile getirdi.

İspanyol devi 'nın yıldızı , 'ta forma giyen 'ya rakip olmak için Inter'e gideceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli futbolcu, Inter'e transfer olacağı iddialarının yer aldığı haberi takipçileriyle paylaşıp "Sahte haber" yazarak tepki gösterdi.

Lionel Messi gönderinin altına da, "Aynı gazetenin birkaç hafta önce Newells'a gideceğim şeklindeki haberi de yanlıştı. Çok şükür ki kimse onlara inanmıyor" yazarak Barcelona'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

  1. 09.04.2020
  2. Güncelleme: 09.04.2020 22:02
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