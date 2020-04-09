Lionel Messi'den Inter iddialarına flaş cevap!
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, son dönemde takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Arjantinli yıldız, Inter iddialarının yer aldığı bir haberi sosyal medya hesabından paylaşıp, "Sahte haber! Aynı gazetenin birkaç hafta önce Newells'a gideceğim şeklindeki haberi de yanlıştı. Çok şükür ki kimse onlara inanmıyor" ifadesini kullanarak tepkisini dile getirdi.
İspanyol devi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya rakip olmak için Inter'e gideceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli futbolcu, Inter'e transfer olacağı iddialarının yer aldığı haberi takipçileriyle paylaşıp "Sahte haber" yazarak tepki gösterdi.
Lionel Messi gönderinin altına da, "Aynı gazetenin birkaç hafta önce Newells'a gideceğim şeklindeki haberi de yanlıştı. Çok şükür ki kimse onlara inanmıyor" yazarak Barcelona'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.
- 09.04.2020
- Güncelleme: 09.04.2020 22:02
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