Okay Yokuşlu'dan ayrılık iddialarına yanıt - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Okay Yokuşlu'dan ayrılık iddialarına yanıt

'dan ayrılık iddialarına yanıt

Okay Yokuşlu'dan ayrılık iddialarına yanıt

İspanya takımlarından 'da forma giyen, devre arasında ismi ve ile anılan milli futbolcu , düzenlenen basın toplantısında ayrılık iddialarına yanıt verdi.

İspanya ekiplerinden 'da ikinci sezonunu geçiren , düzenlenen basın toplantısında İspanyol gazetecilerin sorularını yanıtladı.

La Liga'da 17 puanla 19. sırada düşme hattında bulunan Celta'nın çok sıkıntılı bir sezon geçirdiğini kaydeden Okay, "Oldukça zor bir durumdayız ama maç maç düşünmek zorundayız. Bu andan itibaren bizim için her maç final. Sezon sonuna kadar da böyle olacak." dedi.

Ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Sevilla'yı konuk edeceklerini hatırlatan Okay, rakibin gücüne bakmaksızın kazanmaya odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Okay, ligin en az gol atan (17) ekibi olmalarıyla ilgili soruya, "Bunun açıklamasını bulamıyorum. Sezonun ilk yarısında savunmada çok sorun yaşadık ama bunu çözdük. Şimdi sadece gol atmak kaldı. Son haftalarda galibiyet alamasak da çok iyi oynadık. Bu yolda devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Okay Yokuşlu, sezon ortasında takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Burada olmaktan çok memnunum. Takıma yardım edebilmek için en iyisini vermeye çalışıyorum. Mayıs ayında dizimden geçirdiğim sakatlık, kariyerimde bu ana kadarki en ciddi sorundu. Benim için zor oldu. İlk başlarda zorlandım ama son maçlarda çok daha iyi olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kasım ayı sonunda sosyal medya hesabından Celta Vigo Kulübünü takip etmeyi bırakmasıyla ilgili Okay, "O konu benim için artık geçmişte kaldı. Bir maçın ardından yapılmış kişisel tepkiydi. Asla takım için çalışmayı bırakmadım. Takım arkadaşlarımdan ve teknik direktörümüzden memnunum." ifadelerini kullandı.

Celta'da bu sezon 11 lig maçında forma giyen Okay'ın golü bulunmuyor.

Okay'ın ilk defa basın toplantısında sorulara İspanyolca cevap vermesi dikkati çekti.

  1. 06.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okay Yokuşlu'dan ayrılık iddialarına yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN