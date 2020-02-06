Lionel Messi gemileri yaktı! Manchester City pusuda

Katalan devi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Eric Abidal'in görevden ayrılan teknik direktör Ernesto Valverde ile ilgili sözlerine sert tepki vermişti.

Bu açıklama sonrası İngiliz basınında oyuncunun takımdan ayrılacağına ilişkin sinyaller verildiğine dikkat çekildi.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester City, sezon sonunda sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunan Messi'yi listesinde ilk sıraya yazdı. Pep Guardiola ile iyi ilişkileri olan Arjantinli süperstarın İngiliz ekibini tercih edebileceği kaydedildi.

YILLIK 50 MİLYON STERLİNDEN FAZLA KAZANIYOR

İspanyol çalıştırıcı ile tecrübeli futbolcu 2008-2012 yılları arasında Barcelona'da büyük başarılara imzasını atmıştı. 4 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Katalan temsilcisi, 3 kez de La Liga'da mutlu sona ulaşmıştı. Messi, Barça'da yıllık 50 milyon sterlinden fazla maaş alıyor.

Messi Abidal'in Valverde'yi suçlayıcı ifadeleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

Dürüst olmak gerekirse bu tip şeyler yapmak hoşuma gitmiyor ama herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Diğer yandan oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor.