Villarreal kupada 2. Lig takımına elendi!
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde 2. Lig ekibi Mirandes'e konuk olan Villarreal, rakibine 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Büyük bir sürprize imza atarak yarı finale yükselen Mirandes'in gollerini Matheus Barrozo, Martin Merquelanz (pen.), Odel Zabala ve Antonio Navarro kaydetti.
İspanya Kral Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı! La Liga ekibi Villarreal, çeyrek finalde karşılaştığı 2. Lig ekibi Mirandes'e depalsmanda 4-2 mağlup olarak elendi.
Gol düellosuna sahne olan maçta ev sahibi Mirandes, 17'de Barrozo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Villarreal bu gole 32'de Javier Ontiveros şle yanıt verdi: 1-1.
45'te Merquelanz penaltıdan attığı golle ev sahibini yeniden öne taşırken, 56'da penaltıdan ağları sarsan Santi Cazorla maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.
Mirandes 58'de Zabala'nıun kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirirken, uzatma anlarında fileleri havalandıran Navarro skoru belirledi.
Yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza atan ev sahibi takım, maçın ardından taraftarıyla birlikte müthiş bir sevinç yaşadı.
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