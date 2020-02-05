Villarreal kupada 2. Lig takımına elendi! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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kupada 2. Lig takımına elendi!

Villarreal kupada 2. Lig takımına elendi!

çeyrek finalinde 2. Lig ekibi 'e konuk olan , rakibine 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Büyük bir sürprize imza atarak yarı finale yükselen Mirandes'in gollerini Matheus Barrozo, Martin Merquelanz (pen.), Odel Zabala ve Antonio Navarro kaydetti.

'nda büyük bir sürpriz yaşandı! ekibi , çeyrek finalde karşılaştığı 2. Lig ekibi 'e depalsmanda 4-2 mağlup olarak elendi.

Gol düellosuna sahne olan maçta ev sahibi Mirandes, 17'de Barrozo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Villarreal bu gole 32'de Javier Ontiveros şle yanıt verdi: 1-1.

45'te Merquelanz penaltıdan attığı golle ev sahibini yeniden öne taşırken, 56'da penaltıdan ağları sarsan maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Mirandes 58'de Zabala'nıun kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirirken, uzatma anlarında fileleri havalandıran Navarro skoru belirledi.

Yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza atan ev sahibi takım, maçın ardından taraftarıyla birlikte müthiş bir sevinç yaşadı.

  1. 06.02.2020
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