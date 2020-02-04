Ousmane Dembele tekrar sakatlandı!
İspanyol devi Barcelona'nın Borrisia Dortmund'dan 125 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele'nin başı sakatlıklardan kurtulmuyor. 22 yaşındaki yıldız oyuncu 9. kez sakatlanarak sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı öğrenildi.
Barcelona'nın 2017 yazında Borussia Dortmund'dan 125 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele'nin bu sezon başı sakatlıklarla dertte.
27 Kasım 2019 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçın 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç oyuncu o günden bu yana Katalan ekibin formasıyla maça çıkamadı.
22 yaşındaki oyuncu takımla birlikte çıktığı antrenmanı da yarıda bırakmak durumunda kaldı.
Barcelona'nın yaptığı resmi açıklamada "Pazartesi sabah yapılan antrenmanda sağ bacağında ağrı hisseden Ousmane Dembele'nin tedavisine devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ousmane Dembele'nin, geri döndüğü zaman adeta yeni bir transfer olarak etki yapacağını söylemişti.
Athletic Bilbao ile yapılacak Kral Kupası maçını da kaçıracak olan Dembele, bu sezon sadece 9 maç giyebildiği Barcelona formasıyla 1 gol kaydetti.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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