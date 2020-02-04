Ousmane Dembele tekrar sakatlandı! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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tekrar sakatlandı!

İspanyol devi 'nın Borrisia Dortmund'dan 125 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 'nin başı sakatlıklardan kurtulmuyor. 22 yaşındaki yıldız oyuncu 9. kez sakatlanarak sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı öğrenildi.

'nın 2017 yazında 'dan 125 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 'nin bu sezon başı sakatlıklarla dertte.

27 Kasım 2019 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçın 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç oyuncu o günden bu yana Katalan ekibin formasıyla maça çıkamadı.

22 yaşındaki oyuncu takımla birlikte çıktığı antrenmanı da yarıda bırakmak durumunda kaldı.

Barcelona'nın yaptığı resmi açıklamada "Pazartesi sabah yapılan antrenmanda sağ bacağında ağrı hisseden Ousmane Dembele'nin tedavisine devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ousmane Dembele'nin, geri döndüğü zaman adeta yeni bir transfer olarak etki yapacağını söylemişti.

ile yapılacak maçını da kaçıracak olan Dembele, bu sezon sadece 9 maç giyebildiği Barcelona formasıyla 1 gol kaydetti.

  1. 04.02.2020
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