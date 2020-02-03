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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'da büyük gerilim: Pique ile Messi etti

Barcelona'da büyük gerilim: Pique ile Messi kavga etti

'da 22. haftanın sonunda 46 puan ile ikinci sırada yer alan , şokuyla sarsıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Katalan ekibinde kaptanlar ile , antrenmanda tartışma yaşadı.

Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Ernesto Valverde ile yollarını ayırıp Quique Setien'i takımın başına getiren 'da işler pek yolunda gitmiyor.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, 'nın 21. haftasında karşısında alınan mağlubiyetle birlikte lider 'in 3 puan gerisine düşen Barça, şokuyla sarsıldı.

Detaylara göre Katalan ekibinde geçtiğimiz salı günü yapılan idmanda kaptanlar ve arasında büyük bir tartışma çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, bir anda bağırarak konuşmaya başladı. Takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 23:54
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