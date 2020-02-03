La Liga'da 22. haftanın sonunda 46 puan ile ikinci sırada yer alan Barcelona, kavga şokuyla sarsıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Katalan ekibinde kaptanlar Gerard Pique ile Lionel Messi, antrenmanda tartışma yaşadı.
Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Ernesto Valverde ile yollarını ayırıp Quique Setien'i takımın başına getiren Barcelona'da işler pek yolunda gitmiyor.
İspanyol basınından AS'ın haberine göre, La Liga'nın 21. haftasında Valencia karşısında alınan mağlubiyetle birlikte lider Real Madrid'in 3 puan gerisine düşen Barça, kavga şokuyla sarsıldı.
Detaylara göre Katalan ekibinde geçtiğimiz salı günü yapılan idmanda kaptanlar Lionel Messi ve Gerard Pique arasında büyük bir tartışma çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, bir anda bağırarak konuşmaya başladı. Takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 23:54
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Fbfb Seninle çok zor
Barcelona'da büyük gerilim: Pique ile Messi kavga etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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