Barcelona'da büyük gerilim: Pique ile Messi kavga etti

Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Ernesto Valverde ile yollarını ayırıp Quique Setien'i takımın başına getiren Barcelona'da işler pek yolunda gitmiyor.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, La Liga'nın 21. haftasında Valencia karşısında alınan mağlubiyetle birlikte lider Real Madrid'in 3 puan gerisine düşen Barça, kavga şokuyla sarsıldı.

Detaylara göre Katalan ekibinde geçtiğimiz salı günü yapılan idmanda kaptanlar Lionel Messi ve Gerard Pique arasında büyük bir tartışma çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, bir anda bağırarak konuşmaya başladı. Takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.