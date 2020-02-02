Ansu Fati Barcelona'ya galibiyeti getirdi - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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'ya galibiyeti getirdi

Ansu Fati Barcelona'ya galibiyeti getirdi

İspanya 'nın 22. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Katalan ekibi, genç yıldızı 'nin attığı 2 golle maçı 2-1 kazanarak galibiyete uzandı. Bu sonuçla Barcelona puanını 46'ya yükseltirken, Levante 26 puanda kaldı.

'nın 17'lik yıldızı , 'yi yıktı. Katalan ekibi, 'nın 22. haftasında Levante'yi 2-1 mağlup ederken 2 golü de Ansu Fati kaydetti. Barcelona'nın süperstarı , Fati'nin attığı gollerin asistini yapan isim oldu. Barcelona bu galibiyetle lider 'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Konuk ekip 26 puanla 13. sırada yer aldı.

2 DAKİKADA 2 GOL!
Katalan ekibinin 17 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati, Levante karşılaşmasında 30 ve 31. dakikalarda fileleri sarsarak 2 dakika içinde 2 gol atmayı başardı. Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.


  1. 03.02.2020
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