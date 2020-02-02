Ansu Fati Barcelona'ya galibiyeti getirdi

Barcelona'nın 17'lik yıldızı Ansu Fati, Levante'yi yıktı. Katalan ekibi, La Liga'nın 22. haftasında Levante'yi 2-1 mağlup ederken 2 golü de Ansu Fati kaydetti. Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Fati'nin attığı gollerin asistini yapan isim oldu. Barcelona bu galibiyetle lider Real Madrid'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Konuk ekip 26 puanla 13. sırada yer aldı.

2 DAKİKADA 2 GOL!

Katalan ekibinin 17 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati, Levante karşılaşmasında 30 ve 31. dakikalarda fileleri sarsarak 2 dakika içinde 2 gol atmayı başardı. Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.



