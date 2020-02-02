İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona sahasında Levante'yi konuk etti. Katalan ekibi, genç yıldızı Ansu Fati'nin attığı 2 golle maçı 2-1 kazanarak galibiyete uzandı. Bu sonuçla Barcelona puanını 46'ya yükseltirken, Levante 26 puanda kaldı.
Barcelona'nın 17'lik yıldızı Ansu Fati, Levante'yi yıktı. Katalan ekibi, La Liga'nın 22. haftasında Levante'yi 2-1 mağlup ederken 2 golü de Ansu Fati kaydetti. Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Fati'nin attığı gollerin asistini yapan isim oldu. Barcelona bu galibiyetle lider Real Madrid'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Konuk ekip 26 puanla 13. sırada yer aldı.
2 DAKİKADA 2 GOL!
Katalan ekibinin 17 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati, Levante karşılaşmasında 30 ve 31. dakikalarda fileleri sarsarak 2 dakika içinde 2 gol atmayı başardı. Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ansu Fati Barcelona'ya galibiyeti getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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