MAÇ SONUCU | Tottenham 2-0 Manchester City | ÖZET

Premier Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Tottenham, Manchester City'yi konuk etti. Jose Mourinho'nun ekibi, Pep Guardiola'nın öğrencilerini 2-0 devirdi ve Chelsea'nin puan kaybettiği haftada ilk dört için önemli bir adım attı. Lider Liverpool ile City arasındaki puan farkı ise 22'ye çıkmış oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller 63. dakikada yeni transfer Steven Bergwijn ve 71. dakikada Son Heung-min'den geldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan müsabakada Manchester City maçın başından 60. dakikaya kadar müsabakanın tek hakimiydi ve birden fazla sayıda gol atacak fırsatlar yakaladı.

İLKAY PENALTI KAÇIRDI

Agüero, Sterling ve De Bruyne ile ileri uçta etkili olan City, bir de penaltı kaçırdı. Agüero'nun düşürülmesi sonrasında VAR kararıyla kazanılan penaltı atışını 40. dakikada İlkay Gündoğan kullandı ama kaleci Lloris'i geçemedi.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Manchester City oldu ama 60. dakikada Zinchenko'nun ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasının ardından tablo değişti.

Tottenham, 63'te yeni transferi Bergwijn ve 71'de Son'un attığı gollerle 2-0'lık üstünlük yakalarken kalan bölümlerde kalesini gole kapatarak müsabakadan bu skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu skorun ardından Mourinho'nun ekibi 37 puanla beşinci sırada yer aldı ve 41 puanla dördüncü konumdaki Chelsea'ye bir adım yaklaştı. Manchester City ise 51 puanla lider Liverpool'un 22 puan gerisinde ikinciliğini korudu.

Tottenham bir sonraki maçını 16 Şubat'ta Aston Villa deplasmanında oynayacak. Manchester City ise 9 Şubat'ta West Ham United'ı ağırlayacak.