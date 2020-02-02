MAÇ SONUCU | Tottenham 2-0 Manchester City | ÖZET - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU | Tottenham 2-0 Manchester City | ÖZET

MAÇ SONUCU | Tottenham 2-0 | ÖZET

MAÇ SONUCU | Tottenham 2-0 Manchester City | ÖZET

'in 25. haftasında 'lu Tottenham, sahasında  yönetimindeki 'yi konuk etti. Tottenham'ın gollerini 63. dakikada ve 71. dakikada Heung-min Son kaydetti.

'de 25. haftanın kapanış maçında Tottenham, 'yi konuk etti. 'nun ekibi, 'nın öğrencilerini 2-0 devirdi ve 'nin puan kaybettiği haftada ilk dört için önemli bir adım attı. Lider ile City arasındaki puan farkı ise 22'ye çıkmış oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller 63. dakikada yeni ve 71. dakikada Son Heung-min'den geldi.

Stadı'nda oynanan müsabakada Manchester City maçın başından 60. dakikaya kadar müsabakanın tek hakimiydi ve birden fazla sayıda gol atacak fırsatlar yakaladı.

İLKAY PENALTI KAÇIRDI

Agüero, Sterling ve De Bruyne ile ileri uçta etkili olan City, bir de penaltı kaçırdı. Agüero'nun düşürülmesi sonrasında VAR kararıyla kazanılan penaltı atışını 40. dakikada kullandı ama kaleci Lloris'i geçemedi.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Manchester City oldu ama 60. dakikada Zinchenko'nun ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasının ardından tablo değişti.

Tottenham, 63'te yeni transferi Bergwijn ve 71'de Son'un attığı gollerle 2-0'lık üstünlük yakalarken kalan bölümlerde kalesini gole kapatarak müsabakadan bu skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu skorun ardından Mourinho'nun ekibi 37 puanla beşinci sırada yer aldı ve 41 puanla dördüncü konumdaki Chelsea'ye bir adım yaklaştı. Manchester City ise 51 puanla lider Liverpool'un 22 puan gerisinde ikinciliğini korudu.

Tottenham bir sonraki maçını 16 Şubat'ta deplasmanında oynayacak. Manchester City ise 9 Şubat'ta 'ı ağırlayacak.

  1. 02.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Tottenham 2-0 Manchester City | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN