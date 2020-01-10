Cenk Tosun ilk röportajını verdi! 'Bu takım aile gibi' - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
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ilk röportajını verdi! 'Bu takım aile gibi'

Cenk Tosun ilk röportajını verdi! 'Bu takım aile gibi'

Everton'dan sezon sonuna kadar 'a kiralanan milli golcü yeni takımı için ilk röportajını verdi.

'ta 20 numaralı formayı giyecek olan , yeni formasıyla fotoğraf çekimi sonrası kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Cenk Tosun'un yeni kulübü için verdiği ilk röportaj:

- Crystal Palace'a hoş geldin Cenk. Güney Londra'da olmak nasıl bir duygu?

Bu büyük kulüpte olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve yarın sahaya çıkacağım, yeteneklerimi gösterebileceğim için de çok mutluyum.

- İlk antrenmanına çıktın. Nasıl geçti?

Evet, herkes bana çok sıcak davrandı. Bu takımın bir aile gibi olduğunu hissettim. Beni takıma sıcak kanlı bir şekilde kabul ettiler. Burada olmak çok güzel.

- Teknik direktör sana ne dedi?

Birkaç aydır beni istiyordu. Yaz transfer döneminde de istiyordu. Takıma katkı sağlayabileceğimi ve oynamam gerektiğini düşünüyor. Ben de umarım elimden gelenin hepsini bu takıma verebilir ve goller kaydederim.

  1. 10.01.2020
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