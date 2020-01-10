Cenk Tosun ilk röportajını verdi! 'Bu takım aile gibi'
Everton'dan sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralanan milli golcü Cenk Tosun yeni takımı için ilk röportajını verdi.
Crystal Palace'ta 20 numaralı formayı giyecek olan Cenk Tosun, yeni formasıyla fotoğraf çekimi sonrası kulüp televizyonuna konuştu.
İşte Cenk Tosun'un yeni kulübü için verdiği ilk röportaj:
- Crystal Palace'a hoş geldin Cenk. Güney Londra'da olmak nasıl bir duygu?
Bu büyük kulüpte olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve yarın sahaya çıkacağım, yeteneklerimi gösterebileceğim için de çok mutluyum.
- İlk antrenmanına çıktın. Nasıl geçti?
Evet, herkes bana çok sıcak davrandı. Bu takımın bir aile gibi olduğunu hissettim. Beni takıma sıcak kanlı bir şekilde kabul ettiler. Burada olmak çok güzel.
- Teknik direktör sana ne dedi?
Birkaç aydır beni istiyordu. Yaz transfer döneminde de istiyordu. Takıma katkı sağlayabileceğimi ve oynamam gerektiğini düşünüyor. Ben de umarım elimden gelenin hepsini bu takıma verebilir ve goller kaydederim.
???? You can now watch @CenkTosun_'s first interview as a Palace player ?? https://t.co/UIGtg8XWeE#CPFC pic.twitter.com/sMOObPTzNA— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 10, 2020
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Cenk Tosun ilk röportajını verdi! 'Bu takım aile gibi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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