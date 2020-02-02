MAÇ SONUCU | Burnley 0-0 Arsenal | ÖZET

Premier Lig'in 25. hafta maçında Burnley ve Arsenal karşılaşırken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Chris Kavanagh'ın düdük çaldığı karşılaşmada ilk pozisyonu 15. dakikada Arsenal yakaladı ancak Aubameyang fırsatı değerlendiremedi.

Ev sahibi ekip ilk tehlikeli girişimini 30. dakikada bulurken Dwight McNeil'ın uzak mesafeden attığı şut az farkla dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Burnley oldu fakat Ben Mee'nin 50. dakikada yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Maçta 76. dakikada Aubameyang bir fırsattan daha yararlanamazken üç dakika sonrasında Jay Rodriguez'in vuruşunda direkler gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulmayı başaramazken karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 32'ye çıkarırken Burnley ise 31 puana yükseldi.