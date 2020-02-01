Leicester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çağlar Söyüncü oynayacak mı? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Leicester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leicester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere 'in 25. haftasında milli futbolcu 'nün formasını giydiği sahasında 'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takım topladığı 48 puanla 3. sırada bulunurken, konuk takım Chelsea ise 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Lider 'un farkı açtığı ligde, iki takım da Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor. Peki, Leicester City-Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte tüm detaylar...

'de 'nin sahasında 'yi konuk edeceği maçı futbolseverler merakla bekliyor. Milli yıldız 'nün formasını giydiği ev sahibi takım, Avrupa kupası iddiası için maçta mutlak 3 puanı hedefliyor. Chelsea de aynı amaçla sahaya çıkıyor...

LEICESTER CITY-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin sahasında Chelsea'yi konuk edeceği maç bugün TSİ 15.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Ricardo Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Ayoze Perez, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy

Chelsea: Kepa, James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Batshuayi, Willian

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Leicester City, Chelsea ile karşılaştığı son 4 Premier Lig maçında yenilmedi. (1G, 3B)

*Chelsea, Leicester City'e konuk olduğu son 7 Premier Lig maçında yalnızca 1 kez kaybetti.

*Premier Lig tarihinde Leicester City'i deplasmanda en fazla mağlup eden 3 takımdan biri de Chelsea. 4 kez. (Diğer takımlar Tottenham ve )

*Leicester City Menajeri Brendan Rodgers, kariyerinde Chelsea'yi henüz mağlup edemedi. (7B, 6M)

  1. 01.02.2020
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