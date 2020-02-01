Leicester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takım topladığı 48 puanla 3. sırada bulunurken, konuk takım Chelsea ise 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Lider Liverpool'un farkı açtığı ligde, iki takım da Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor. Peki, Leicester City-Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte tüm detaylar...
Premier Lig'de Leicester City'nin sahasında Chelsea'yi konuk edeceği maçı futbolseverler merakla bekliyor. Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ev sahibi takım, Avrupa kupası iddiası için maçta mutlak 3 puanı hedefliyor. Chelsea de aynı amaçla sahaya çıkıyor...
LEICESTER CITY-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City'nin sahasında Chelsea'yi konuk edeceği maç bugün TSİ 15.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Ricardo Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Ayoze Perez, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy
Chelsea: Kepa, James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Batshuayi, Willian
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
*Leicester City, Chelsea ile karşılaştığı son 4 Premier Lig maçında yenilmedi. (1G, 3B)
*Chelsea, Leicester City'e konuk olduğu son 7 Premier Lig maçında yalnızca 1 kez kaybetti.
*Premier Lig tarihinde Leicester City'i deplasmanda en fazla mağlup eden 3 takımdan biri de Chelsea. 4 kez. (Diğer takımlar Tottenham ve Liverpool)
*Leicester City Menajeri Brendan Rodgers, kariyerinde Chelsea'yi henüz mağlup edemedi. (7B, 6M)
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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