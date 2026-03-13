Lakers evinde galip geldi! Luka Doncic'ten 51 sayı geldi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
NBA'de Los Angeles Lakers sahasında Chicago Bulls'u 142-130 mağlup etti. Sloven yıldız Luka Doncic geceye 51 sayıyla damga vurdu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 11:09
NBA'de Los Angeles Lakers sahasında Chicago Bulls'u 142-130 mağlup ederken, Sloven basketbolcu Luka Doncic 51 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Detroit Pistons evinde karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 131-109'luk skorla mağlup etti. Ligdeki 47. galibiyetini elde eden Detroit'te Duncan Robinson 19 sayı, Tobias Harris ile Ron Holland da 15'er sayıyla oynadı. Bu sezonki 31. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona forma giymezken, MarJon Beauchamp 17 sayı, Jabari Walker da 16 sayıyla müsabakayı tamamladı.

LUKA DONCİC'TEN 51 SAYI

Los Angeles Lakers ise konuk ettiği Chicago Bulls'u 142-130'luk skorla yendi ve 41. galibiyetini kazandı. Lakers'ta Luka Doncic 51 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Austin Reaves 30 sayı ve LeBron James de 18 sayıyla eşlik etti. Ligdeki 39. mağlubiyetini alan Chicago'da ise Joshua Giddey 27 sayı, Matas Buzelis de 22 sayı kaydetti.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI:

Detroit Pistons: 131 - Philadelphia 76ers: 109

Indiana Pacers: 108 - Phoenix Suns: 123

Orlando Magic: 136 - Washington Wizards: 131

Miami Heat: 112 - Milwaukee Bucks: 105

Atlanta Hawks: 108 - Brooklyn Nets: 97

Memphis Grizzlies: 112 - Dallas Mavericks: 120

San Antonio Spurs: 131 - Denver Nuggets: 136

Oklahoma City Thunder: 104 - Boston Celtics: 102

Los Angeles Lakers: 142 - Chicago Bulls: 130

DİĞER
