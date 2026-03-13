PFDK'dan resmi açıklama geldi! Leroy Sane ve Tedesco'ya men cezası

Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sane'ye Beşiktaş ile oynanan derbi mücadelesinde "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle" iki maç men cezası verdi. Alman futbolcu, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Öte yandan Beşiktaş'ta Serkan Reçber, aynı müsabakada hakem soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin TL para cezası aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise Samsunspor maçında rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçtan men cezası ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.