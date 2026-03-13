CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti!

Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti!

Altekma, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında kendi evinde konuk ettiği Allianz Milano'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyona alkışlar eşliğinde veda etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 11:56
Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti!

2026 CEV Challenge Kupası'nda yarı final ilk maçında İtalya'da 3-0 yenildiği Allianz Milano'ya evindeki rövanş mücadelesinde 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Altekma, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupasında turnuvayı son 4 takım arasında tamamlayarak alkış topladı. Avrupa macerasına 16'lı finaller turunda başlayıp ilk olarak Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u eleyen İzmir temsilcisi, 8'li finaller turunda Portekiz takımı Benfica'ya altın setle saf dışı bıraktı. Lacivert-beyazlılar, çeyrek finalde ise Romanya'dan SCM Zalau'yu yine altın setle elemeyi başardı. Challenge Kupası'na yarı finalde veda eden Altekma, önümüzdeki sezon hedefini yine Avrupa kupasında mücadele edip finale kalmak olarak belirledi.

Üzgün olduklarını dile getiren Başantrenör Ömer Tok, "Çok istedik, çok mücadele ettik ama oradaki maçı kaybetmemiz ve burada 3-0, 3-1 kazanmak zorunda olmamız bize baskı yükledi. Kafa kafaya oynanan kaybettiğimiz 2 set var. İşin sonuca ulaşmaması, bir noktada şansın bizden yana olmaması bu setleri kaybetmemize neden oldu. Ama önce çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Sonucun geneli için açıkçası memnun ve gururluyuz ama özellikle 25-23 kaybettiğimiz ikinci sette 3 direkt hata yaptık. Bu seviyede hatalar yüksek olduğunda sonuca ulaşmamız mümkün değil. Final ve şampiyonluk inanılmaz keyifli olurdu ama kulüp adına bu başarı ilk olduğu için takdire şayan. Daha güzel günlerde görüşmek üzere" diye konuştu.

BAŞKAN DURMUŞ: KUPAYA İNANMIŞTIK

Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş, maçtan sonra yaptığı açıklamada karışık duygular içinde olduğunu söyleyerek, "Bir taraftan Avrupa 3'üncüsü olduğumuz için mutluyum. Bir taraftan kazanabileceğimizi düşündüğüm bir maçı kaybettik ama takımımla gurur duyuyorum. Bugüne kadar bize destek veren tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetici arkadaşlarıma minnet duyuyorum. Aslında çok büyük bir başarı Avrupa 3'üncülüğü. Ama biz kupayı da getirebileceğimize inanmıştık. Olsun önümüzdeki seneye sakladık bu başarıyı" dedi.

CEV'in üçüncülük maçı oynanmaması nedeniyle yarı finalde elenen iki takımı da 3'üncü olarak kabul ettiği öğrenildi.

DİĞER
