Samsunspor'dan çocuklara özel yaz şenliği etkinliği!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da yönetim kurulu üyeleri, "Samsunspor 60. Yıl Yaz Şenliği"nin, "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" mottosuyla birçok etkinlikle birlikte kulüp tesislerinde yapılacağını açıkladı.

1965 yılında kurulan Samsunspor, bir futbol kulübü olmanın yanı sıra Türkiye'nin güçlü spor markalarından biri ve milyonlarca taraftarın ortak değeri olarak dikkat çekiyor. 60 yıllık tarihinde Türk futboluna önemli başarılar kazandıran Karadeniz temsilcisi, futbolun yanı sıra kadın voleybol, voleybol akademi, boks, bocce, okçuluk, badminton ve judo branşlarında da faaliyet gösteriyor. Kulüp, 60. kuruluş yıldönümü etkinliklerini 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceği yaz şenliği ile sonlandıracak.

Cumartesi günü Nuri Asan Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayacak yaz şenliği etkinliğinde ücretsiz Türk Bayrağı dağıtımı, pickleball, capoeira gösterisi, yüz boyama, balon, halat çekme yarışları, bando takımı gösterisi, sahne gösterileri, sponsor aktivasyonları, tesis gezileri ve ikramlar çocuklarla buluşturulacak. Bu etkinliklerle Samsunspor'u şehirle daha güçlü şekilde buluşturmak, çocukları spor ve Samsunspor kültürüyle tanıştırmak, ailelerin keyifli zaman geçirebileceği bir sosyal etkinlik oluşturmak ve sporun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak hedefleniyor.

Samsunspor 60. Yıl Yaz Şenliği kapsamında Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Öztekin, Giray Şen ve Volkan Erdil basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Veysel Bilen, "60. Yıldönümü etkinlikleri geçen yıl başladı. Bu yıl da yaz şenliği ile kutlamaları sonlandıracağız. 1 yıl boyunca Samsunspor olarak şehrin önemli markası olarak tüm katmanlara dokunmayı hedefledik. Yönetim kuruluyla beraber 1 yıl boyunca çalışma yürüttük. Yaz şenliği etkinliğimizde çocuk ve gençlere dokunmak istedik. 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' mottosuyla yola çıktığımız için istedik ki finali de çocuklarla yapalım. Çocuklarla başlatacağımız bu yolculuk, yıllar sonra belki yönetimde belki sahada belki de tribünde Samsunspor'u destekleyen, yön veren ya da sahada ter döken gençler olacaklar. Onun için çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Anaokulundan başlayarak mümkün olduğu kadar kulüp olarak çocuklara dokunan projelere imza atıyoruz. Çocuklarla ilgili projelerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Diğer yönetim kurulu üyeleri de tüm çocuk ve aileleri yaz şenliğine davet etti.