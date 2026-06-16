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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Boşnak yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 19:09 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 19:18
Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, savunmaya takviye amacıyla sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre sarı-lacivertli ekip, Sassuolo'da forma giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Tarik Muharemovic'i yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

Şu sıralar Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Muharemovic'in geleceğinin yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

Sezon sonunda adı sık sık Inter ile anılan genç savunmacının İtalyan devine transfer olma ihtimalinin zayıfladığı belirtilirken, Sassuolo'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmasının ise yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

HAKLARININ %50'Sİ JUVENTUS'TA

Oyuncunun transfer haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduran Juventus'un da süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

DEVLER LİGİ HAMLESİ

Haberde, Şampiyonlar Ligi eleme maçları öncesinde sol ayaklı bir stoper arayan Fenerbahçe'nin Muharemovic'i önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

LİSTEDEKİ DİĞER İKİ İSİM...

Sarı-lacivertlilerin ayrıca Lens forması giyen Malang Sarr ve Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake ile de ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

2 MİLYON EURO'YA GELDİ

Geçtiğimiz yaz Juventus'tan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan Muharemovic, Serie A'daki performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 33 karşılaşmada görev alan genç stoper, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

30-35 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sassuolo, piyasa değeri kısa sürede yükselen Muharemovic için 30 ila 35 milyon euro arasında bir bonservis geliri hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz

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