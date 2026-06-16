Fenerbahçe'ye Boşnak yıldız! Transferde büyük sürpriz
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Boşnak yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 19:09 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 19:18
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, savunmaya takviye amacıyla sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre sarı-lacivertli ekip, Sassuolo'da forma giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Tarik Muharemovic'i yakından takip ediyor.
Şu sıralar Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Muharemovic'in geleceğinin yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.
Sezon sonunda adı sık sık Inter ile anılan genç savunmacının İtalyan devine transfer olma ihtimalinin zayıfladığı belirtilirken, Sassuolo'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmasının ise yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.
HAKLARININ %50'Sİ JUVENTUS'TA
Oyuncunun transfer haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduran Juventus'un da süreci yakından takip ettiği kaydedildi.