CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Spam zannettiği LinkedIn mesajı Dünya Kupası'nın yolunu açtı!

Spam zannettiği LinkedIn mesajı Dünya Kupası'nın yolunu açtı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı durduran Yeşil Burun Adaları'nın yıldızı Pico Lopes, milli takıma LinkedIn'den gelen spam sandığı mesajla davet edildi. 33 yaşındaki savunma oyuncusunun inanılmaz hikayesi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 16:44
Spam zannettiği LinkedIn mesajı Dünya Kupası'nın yolunu açtı!

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında İspanya ile 0-0 berabere kalarak sürpriz bir sonuca imza atan Yeşil Burun Adaları'nın savunma oyuncusu Pico Lopes, eşine az rastlanır bir davetle milli takım oyuncusu oldu.

İrlanda'nın Shamrock Rovers takımında forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun milli takım kariyeri, Portekizce bilmediği içim spam olduğunu düşündüğü bir LinkedIn mesajıyla başladı.

Üniversitedeyken açtığı hesaba gelen ilk mesajı ciddiye almayan Lopes, 9 ay sonra aynı mesajın İngilizce gönderilmesiyle milli takıma davet edildiğini anladı. Daveti hemen kabul eden savunma oyuncusu, 2019 yılında Marsilya kentinde Togo ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi.

Lopes'in İrlanda'da büyümesinin arkasında ise babasının tercihleri yatıyor. 16 yaşında Yeşil Burun Adaları'nda ayrılan baba Lopes, Portekiz'de kafelerde çalıştıktan sonra Hollanda, Belçika ve son olarak da İrlanda'ya yerleşti.

"KAMERUN'U EVİMİZDE YENMEMİZ KIRILMA NOKTASIYDI"

Shamrock Rovers ile profesyonel sözleşme imzalamadan önce de bankada çalışan deneyimli futbolcu, Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili, "İlk hedefimiz Afrika Uluslar Kupası'na gitmekti. 2021'de çeyrek finale çıkmamız bize güven verdi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde grubumuzu görünce 'Neden olmasın?' dedik. Kamerun'u evimizde yenmemiz kırılma noktasıydı. Son maçta Esvatini'yi taraftarımızın önünde yenmek zorundaydık, unutulmaz bir gündü. Tarih yazmıştık. Maçtan hemen sonra uçağa yetişmem gerekiyordu çünkü oğlum Diego dört gün sonra doğdu. Dünya Kupası bileti, oğlumun doğumu, Shamrock Rovers ile lig ve kupa şampiyonluğu. Hayatımın en unutulmaz ayıydı." ifadelerini kullandı.

Lopes; İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H Grubu'ndaki hedefleriyle ilgili ise, "Gruptan çıkmaya çalışmak. Çok zor bir grup ama inanmak zorundasınız. En iyi üçüncülük bile yetebilir. Futbol her zaman tahminlere saygı duymaz; sürprizler vardır. Bu, rüyaların gerçeğe dönüştüğü an. Çocukken herkes Dünya Kupası hayali kurar ama çok azı bu şansı yakalar. Her anın tadını çıkarmaya çalışacağım." diye konuştu.

F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki...
G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro...
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Terörsüz Türkiye'de en kritik safha! Top Meclis'te gözler düzenlemelerde | Mekanizma kuruluyor Kandil boşaltılacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi!
G.Saray o isim için teklif yineledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro... G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro... 16:47
F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki... F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki... 16:32
F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi! F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi! 16:07
Fenerbahçe Jet finalde! Fenerbahçe Jet finalde! 14:41
G.Saray o isim için teklif yineledi! G.Saray o isim için teklif yineledi! 14:58
Anadolu Efes'te ayrılık! Anadolu Efes'te ayrılık! 15:05
Daha Eski
Williams kardeşler Wimbledon Turnuvası'nda! Williams kardeşler Wimbledon Turnuvası'nda! 15:11
Filenin Sultanları maç programı! Filenin Sultanları maç programı! 15:18
Beklenen açıklama geldi! F.Bahçe Radyosu... Beklenen açıklama geldi! F.Bahçe Radyosu... 15:43
Matei Ilie Kasımpaşa’da! Matei Ilie Kasımpaşa’da! 09:57
Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu! Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu! 10:06
Sultanlar Belçika karşısında! Sultanlar Belçika karşısında! 10:15