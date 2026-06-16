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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, ilk olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı. İspanyol basını, Kosovalo golcüyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 18:13
Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Fenerbahçe'de heyecanla beklenen başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, yönetimle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Yönetim kurulu dağılımını yapan sarı-lacivertliler, ilk transferini forvet hattına gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcünün transferi için İspanyol ekibine 15.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Vedat Muriqi ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerde transferin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

İspanyol basını, yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE İSTANBUL'A GELECEK

Ultima Hora'da yer alan habere göre; Muriqi, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla çıktığı 37 maçta 23 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...

32 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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