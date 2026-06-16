Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! Önümüzdeki saatlerde...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, ilk olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı. İspanyol basını, Kosovalo golcüyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 18:13
Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcünün transferi için İspanyol ekibine 15.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Vedat Muriqi ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerde transferin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu.
İspanyol basını, yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.
ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE İSTANBUL'A GELECEK
Ultima Hora'da yer alan habere göre; Muriqi, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelecek.
Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla çıktığı 37 maçta 23 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
32 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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