Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında savunmasını takviye etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekibin, Süper Lig'de mücadele eden dikkat çeken bir stoperi transfer listesine eklediği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen oldu.
İddialara göre Fenerbahçe, Hollandalı savunmacının transfer şartlarını araştırmaya başladı.
Başkan Aziz Yıldırım'ın da 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği öne sürüldü.
Samsunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Van Drongelen'in piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon euro olduğu belirtiliyor.
1.88 metrelik boyuyla dikkat çeken deneyimli stoper, hava toplarındaki başarısıyla ön plana çıkıyor.
Güçlü fiziği ve savunmadaki doğru zamanlamasıyla Samsunspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncu için somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.