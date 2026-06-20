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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında savunmasını takviye etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekibin, Süper Lig'de mücadele eden dikkat çeken bir stoperi transfer listesine eklediği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin transfer listesine sürpriz bir isim daha eklendi.

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Savunma hattına yıldız bir takviye yapmak isteyen yönetimin alternatif isimler üzerinde de durduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen oldu.

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

İddialara göre Fenerbahçe, Hollandalı savunmacının transfer şartlarını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Başkan Aziz Yıldırım'ın da 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Samsunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Van Drongelen'in piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

1.88 metrelik boyuyla dikkat çeken deneyimli stoper, hava toplarındaki başarısıyla ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'nin stoperi Süper Lig'den!

Güçlü fiziği ve savunmadaki doğru zamanlamasıyla Samsunspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

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