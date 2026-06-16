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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Antonio Rüdiger, Real Madrid ile nikah tazeledi!

Antonio Rüdiger, Real Madrid ile nikah tazeledi!

Real Madrid, Alman stoper Antonio Rüdiger'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. 33 yaşındaki defans oyuncusu, başkent ekibiyle yoluna devam edecek. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 13:52
Antonio Rüdiger, Real Madrid ile nikah tazeledi!

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'te, başkanlık seçiminin ardından kadro planlaması hız kazandı. Başkent temsilcisi bu kapsamda 33 yaşındaki savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in de sözleşmesinin 2027 yılına dek uzatıldığını duyurdu.

Real Madrid formasıyla toplam 182 müsabakada görev alan Rüdiger, 14 bin 652 dakika sahada kalırken 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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