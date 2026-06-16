Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2026-27 sezonu 2. eleme turu öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı lig 3.'sü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Turnuvaya 2. eleme turundan itibaren dahil olacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri, bugün gerçekleşen 1. eleme turu kura çekiminin ardından kesinleşti.
İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri:
-Vojvodian - Ferencvaros eşleşmesinin galibi
-Viktoria Plzeň
-Midtjylland
-Karabağ - Vestri eşleşmesinin galibi
-Pafos
-PAOK
KURA ÇEKİMİ ÇARŞAMBA GÜNÜ
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.
İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA, RÖVANŞ İSE 30 TEMMUZ'DA
Avrupa Ligi'nde İkinci eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.