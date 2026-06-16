CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak. Son olarak siyah-beyazlıların bu turdaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 19:23
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2026-27 sezonu 2. eleme turu öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı lig 3.'sü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Turnuvaya 2. eleme turundan itibaren dahil olacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri, bugün gerçekleşen 1. eleme turu kura çekiminin ardından kesinleşti.

İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri:

-Benfica

-Vojvodian - Ferencvaros eşleşmesinin galibi

-Viktoria Plzeň

-Midtjylland

-Karabağ - Vestri eşleşmesinin galibi

-Maccabi Tel Aviv

-Anderlecht

-Pafos

-PAOK

KURA ÇEKİMİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA, RÖVANŞ İSE 30 TEMMUZ'DA

Avrupa Ligi'nde İkinci eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı!
F.Bahçe'ye Boşnak yıldız!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Terörsüz Türkiye'de en kritik safha! Top Meclis'te gözler düzenlemelerde | Mekanizma kuruluyor Kandil boşaltılacak
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro...
F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Muriqi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Muriqi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 18:13
G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro... G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro... 16:47
F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki... F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki... 16:32
G.Saray o isim için teklif yineledi! G.Saray o isim için teklif yineledi! 14:58
Anadolu Efes'te ayrılık! Anadolu Efes'te ayrılık! 15:05
Williams kardeşler Wimbledon Turnuvası'nda! Williams kardeşler Wimbledon Turnuvası'nda! 15:11
Daha Eski
Filenin Sultanları maç programı! Filenin Sultanları maç programı! 15:18
Beklenen açıklama geldi! F.Bahçe Radyosu... Beklenen açıklama geldi! F.Bahçe Radyosu... 15:43
F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi! F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi! 16:07
Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu! Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu! 10:06
Sultanlar Belçika karşısında! Sultanlar Belçika karşısında! 10:15
Aslan'dan 3 transfer birden! Aslan'dan 3 transfer birden! 10:36