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Haberler Futbol Türk Başantrenör Ergin Ataman, Panathinaikos'tan ayrıldı!

Türk Başantrenör Ergin Ataman, Panathinaikos'tan ayrıldı!

Türk başantrenör Ergin Ataman, Panathinaikos'taki görevine son verdi. Sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşan Ataman, Türk-Yunan dostluğuna katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 13:29
Türk Başantrenör Ergin Ataman, Panathinaikos'tan ayrıldı!

Sezonu Panathinaikos'ta tamamlayan Türk Başantrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Yunanistan ekibine veda etti.

Türk Başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan takımı Panathinaikos'a veda etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda eden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan ziyade en büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı yakalamak oldu. Hepinize teşekkür ederim, hoşça kalın."

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