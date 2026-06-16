Fransa-Senegal maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Dev turnuvada I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal kozlarını paylaşıyor.
ABD'nin New Jersey şehrinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE FRANSA-SENEGAL MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez, Tchaoumeni, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe.
Senegal: Mendy, E.Diouf, Niakhate, Koulibaly, Diatta, P.Gueye, I.Gueye, Camara, Mane, Jackson, I.Sarr
FRANSA-SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fransa-Senegal maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.