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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Fransa-Senegal maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Fransa-Senegal maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal karşı karşıya geliyor. İki takım ABD'nin New Jersey şehrinde bulunan MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 21:53
Fransa-Senegal maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Dev turnuvada I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal kozlarını paylaşıyor.

ABD'nin New Jersey şehrinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE FRANSA-SENEGAL MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez, Tchaoumeni, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe.

Senegal: Mendy, E.Diouf, Niakhate, Koulibaly, Diatta, P.Gueye, I.Gueye, Camara, Mane, Jackson, I.Sarr

FRANSA-SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa-Senegal maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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