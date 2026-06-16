CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Jet finale yükseldi!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Jet finale yükseldi!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 yenerek seriyi 2-0 tamamladı ve finale yükselmeyi garantiledi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 14:41
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Jet finale yükseldi!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe İstanbul Jet'in 37-31'lik üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, mücadeleden 80-65 galip ayrıldı. Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş-Galatasaray Fuzul eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!
Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Terörsüz Türkiye'de en kritik safha! Top Meclis'te gözler düzenlemelerde | Mekanizma kuruluyor Kandil boşaltılacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura!
F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! 14:07
Göztepe’de kaleci adayları artıyor! Göztepe’de kaleci adayları artıyor! 13:57
Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı! Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı! 13:52
Aslan'dan 3 transfer birden! Aslan'dan 3 transfer birden! 10:36
Avrupa kupaları kura çekimleri! Avrupa kupaları kura çekimleri! 11:05
Basketbol Süper Ligi'nde final serisi! Basketbol Süper Ligi'nde final serisi! 11:15
Daha Eski
Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi! Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi! 12:00
G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! 12:05
Anadolu Efes Jordan ile sözleşme uzattı! Anadolu Efes Jordan ile sözleşme uzattı! 13:40
F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! 01:11
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... 01:11
F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! 01:11