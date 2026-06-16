CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Meksikalı kaleci Ochoa, Dünya Kupası’nın ardından futbolu bırakacağını açıkladı!

Meksikalı kaleci Ochoa, Dünya Kupası’nın ardından futbolu bırakacağını açıkladı!

Meksika Milli Takımı'nın efsane kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından futbolu bırakacağını açıkladı. 6 Dünya Kupası'nda forma giyen 40 yaşındaki file bekçisi, duygusal bir veda mesajı yayınladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 13:23
Meksikalı kaleci Ochoa, Dünya Kupası’nın ardından futbolu bırakacağını açıkladı!

Meksika Milli Takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıkladı.

Dünya Kupası'yla özdeşleşen Meksika Milli Takımı Kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını duyurdu. FIFA tarafından yapılan paylaşımda açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meksika olmadan bir kariyer düşünemiyorum. Milli takım olmasaydı kariyerim nasıl olurdu bilmiyorum. Ve şimdi milli takım serüvenim bittiğine göre, futbolun da benim için bir anlamı kalmadı. Oynamaya devam etmenin bir anlamını göremiyorum. Her şeyimi verdim, tüm varlığımı sahada bıraktım. Huzur içindeyim, başım dik ayrılıyorum ve tüm bunları yaşamış olmaktan gurur duyuyorum."

Ochoa, Meksika Milli Futbol Takımı formasıyla toplam 153 maçta görev yaptı. Deneyimli file bekçisi, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı!
Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Terörsüz Türkiye'de en kritik safha! Top Meclis'te gözler düzenlemelerde | Mekanizma kuruluyor Kandil boşaltılacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura!
F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! 14:07
Göztepe’de kaleci adayları artıyor! Göztepe’de kaleci adayları artıyor! 13:57
Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı! Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı! 13:52
Aslan'dan 3 transfer birden! Aslan'dan 3 transfer birden! 10:36
Avrupa kupaları kura çekimleri! Avrupa kupaları kura çekimleri! 11:05
Basketbol Süper Ligi'nde final serisi! Basketbol Süper Ligi'nde final serisi! 11:15
Daha Eski
Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi! Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi! 12:00
G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! 12:05
Anadolu Efes Jordan ile sözleşme uzattı! Anadolu Efes Jordan ile sözleşme uzattı! 13:40
F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! 01:11
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... 01:11
F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! 01:11