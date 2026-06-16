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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

Yaz transfer döneminde orta sahasına dinamizm katmak isteyen Galatasaray, West Ham United'ın genç orta saha oyuncusu Mohamadou Kante'yi gündeme aldı. 20 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan başka taliplerinin de bulunduğu belirtildi. İşte İngiliz temsilcisinin Kante için belirlediği bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 14:12
Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, arayışlarını İngiltere pazarına yöneltti.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

Sarı-kırmızılıların, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın genç oyuncusu Mohamadou Kante'yi yakından takip ettiği iddia edildi.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

Orta sahada görev yapan 20 yaşındaki futbolcunun performansının kulüp scoutları tarafından detaylı şekilde analiz edildiği öne sürüldü.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kante'ye yalnızca Galatasaray değil, Avrupa'nın farklı liglerinden önemli kulüpler de ilgi gösteriyor.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

KIRAN KIRANA YARIŞ

Fransız temsilcileri Marsilya ve Monaco'nun yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği belirtildi.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

Yeni Asır'da yer alan haberde genç futbolcunun transferi için önümüzdeki dönemde ciddi bir rekabet yaşanabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

West Ham United yönetiminin, ön libero pozisyonunda görev yapan Fransız oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

İngiliz kulübünün, gelecek vadeden futbolcusunu ancak beklentilerini karşılayacak seviyede bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

2025 yazında West Ham U21 takımından A Takım kadrosuna yükselen Mohamadou Kante, geride kalan sezonda toplam 11 resmi karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!

Gol veya asist katkısı sağlayamasa da güçlü fiziği, mücadeleci oyun tarzı ve top kazanma konusundaki başarısıyla teknik ekiplerin dikkatini çekmeyi başardı.

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