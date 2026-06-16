Galatasaray'a 20'lik dinamo: Mohamadou Kante!
Yaz transfer döneminde orta sahasına dinamizm katmak isteyen Galatasaray, West Ham United'ın genç orta saha oyuncusu Mohamadou Kante'yi gündeme aldı. 20 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan başka taliplerinin de bulunduğu belirtildi. İşte İngiliz temsilcisinin Kante için belirlediği bonservis bedeli...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 14:12
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kante'ye yalnızca Galatasaray değil, Avrupa'nın farklı liglerinden önemli kulüpler de ilgi gösteriyor.
KIRAN KIRANA YARIŞ
Fransız temsilcileri Marsilya ve Monaco'nun yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği belirtildi.
Yeni Asır'da yer alan haberde genç futbolcunun transferi için önümüzdeki dönemde ciddi bir rekabet yaşanabileceği ifade ediliyor.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
West Ham United yönetiminin, ön libero pozisyonunda görev yapan Fransız oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.
İngiliz kulübünün, gelecek vadeden futbolcusunu ancak beklentilerini karşılayacak seviyede bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı düşündüğü kaydedildi.
11 MAÇTA FORMA GİYDİ
2025 yazında West Ham U21 takımından A Takım kadrosuna yükselen Mohamadou Kante, geride kalan sezonda toplam 11 resmi karşılaşmada forma giydi.
Gol veya asist katkısı sağlayamasa da güçlü fiziği, mücadeleci oyun tarzı ve top kazanma konusundaki başarısıyla teknik ekiplerin dikkatini çekmeyi başardı.
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