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Haberler Tenis Williams kardeşler, çiftlerde Wimbledon'da mücadele edecek!

Williams kardeşler, çiftlerde Wimbledon'da mücadele edecek!

Tenis tarihinin efsane isimleri Serena ve Venus Williams, çift kadınlar kategorisinde özel davetle Wimbledon'a dönüyor. 6 kez şampiyon olan ikili, 2022'den bu yana ilk kez birlikte grand slam'de mücadele edecek. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 15:11
Williams kardeşler, çiftlerde Wimbledon'da mücadele edecek!

ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşler, çift kadınlar kategorisinde özel davetle (wild card) Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak. Organizasyonun açıklamasına göre Serena-Venus Williams ikilisi, çift kadınlarda wild card alan isimler arasında yer aldı.

Teniste 2000'li yıllara damga vuran Williams kardeşler, çift kadınlarda Wimbledon'ı 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 ve 2016'da olmak üzere 6 defa kazandı. Teklerde 7'si Wimbledon'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Serena Williams, 2022'de tenisi bırakmıştı. Tecrübeli tenisçi, çiftlerde bu yılki Queen's Club Şampiyonası'na katılarak kortlara dönmüştü.

Kariyerini sürdüren Venus Williams ise 5'i Wimbledon'da 7 defa tekler grand slam şampiyonluğu elde etti.

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