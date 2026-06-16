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Haberler Göztepe Göztepe'de kaleci transferi çalışmaları hız kazandı!

Göztepe'de kaleci transferi çalışmaları hız kazandı!

Göztepe, kaptan kaleci Mateusz Lis'in Lech Poznan'a transferinin ardından file bekçisi arayışlarını hızlandırdı. İranlı Mohammad Khalifeh ve Polonyalı Axel Holewinski sarı-kırmızılıların radarında. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 13:57
Göztepe'de kaleci transferi çalışmaları hız kazandı!

Transferde Bristol City'den İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'u resmen kadrosuna dahil eden Göztepe'de kaleci arayışları hızlandı. Kaptan Mateusz Lis'in Polonya ekibi Lech Poznan ile anlaşma sağlamasının ardından sarı-kırmızılılar, İranlı Mohammad Khalifeh'in yanı sıra Polonyalı Axel Holewinski'yi de listesine ekledi. Lis'in transferinden 2 milyon euro gelir bekleyen Göztepe'nin, satış gerçekleşir gerçekleşmez yeni file bekçisiyle sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Teknik ekibin ise 21 yaşındaki Khalifeh'e daha sıcak baktığı belirtildi. İran'ın Aluminium Arak takımında forma giyen genç kaleciye, ülkesinden de ciddi talipler olduğu vurgulandı. Önceliği Mohammad Khalifeh'e verecek Göztepe'nin, aksi bir durumda 20 yaşındaki kaleci Axel Holewinski'ye yöneleceği ifade edildi. Holewinski'yi Göztepe'nin yanı sıra Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın da radarına aldığı kaydedildi.

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