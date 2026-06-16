A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci hafta maç programı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da sahne alacak.
2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyetle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile mücadele edecek. Millilerin ikinci hafta maç programı şu şekilde:
17 HAZİRAN ÇARŞAMBA
19.30 Türkiye-Belçika
18 HAZİRAN PERŞEMBE
19.30 Türkiye-Fransa
20 HAZİRAN CUMARTESİ
19.30 Türkiye-Almanya
21 HAZİRAN PAZAR
19.30 Türkiye-Çin