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Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci hafta maç programı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci hafta maç programı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 15:18
A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci hafta maç programı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da sahne alacak.

2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyetle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile mücadele edecek. Millilerin ikinci hafta maç programı şu şekilde:

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

19.30 Türkiye-Belçika

18 HAZİRAN PERŞEMBE

19.30 Türkiye-Fransa

20 HAZİRAN CUMARTESİ

19.30 Türkiye-Almanya

21 HAZİRAN PAZAR

19.30 Türkiye-Çin

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