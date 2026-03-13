CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Borussia M'bach - St. Pauli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia M'bach - St. Pauli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da kalma mücadelesi veren iki ekip Borussia-Park'ta karşı karşıya geliyor! Küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Gladbach, play-off hattındaki St. Pauli'yi ağırlıyor. Kader maçında kazanan kim olacak? İşte Gladbach - St. Pauli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 12:05
Borussia M'bach - St. Pauli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach - St. Pauli maçı canlı anlatım...

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında tansiyon yükseliyor. Ev sahibi Borussia Mönchengladbach için düşme tehlikesi giderek ciddileşirken, Cuma akşamı Borussia-Park'ta oynanacak St. Pauli mücadelesi hayati bir önem kazandı. Ligin bitimine sadece 9 hafta kala, her iki ekip de uçurumun kenarında hata yapmamak için sahaya çıkıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bundesliga mücadelesi nasıl izlenir? İşte detaylar...

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Mönchengladbach ile St. Pauli arasındaki bu zorlu karşılaşma, 13 Mart 2026 Cuma (Bugün) günü oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saati ile 22:30'da çalacak.

BORUSSIA M'BACH - ST. PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga heyecanı Türkiye'deki futbolseverlerle buluşuyor. Gladbach - St. Pauli maçı, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Tehlike Çanları Çalıyor: Ev sahibi Mönchengladbach 25 puanla 12. sırada yer alsa da, play-off hattındaki (16. sıra) rakibi St. Pauli ile arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.

GLADBACH'TA ORTA SAHADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Borussia Mönchengladbach'ta orta saha oyuncusu Reitz'in cezalı olması, teknik ekibi kadro planlamasında değişikliğe zorlayabilir. Bu nedenle Kevin Stöger'in yanında Yannik Engelhardt'ın görev alması bekleniyor. Bu ikilinin birlikte oynadığı bir çift pivot sistemi, takımın savunma dengesini korumasında önemli rol oynayabilir.

HÜCUM HATTINDA SAKATLIK PROBLEMİ

Ev sahibi ekip, hücum hattında ciddi sakatlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Robin Hack, Tim Kleindienst ve Nathan N'Goumou sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bu eksikler, Gladbach'ın hücum organizasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

TABAKOVIC'İN GOL ARAYIŞI

Forvet hattında Haris Tabakovic'in 9 numara pozisyonunda maça başlaması bekleniyor. Ancak deneyimli golcünün üç maçlık gol hasretine son verebilmesi için kanatlardan gelecek destek büyük önem taşıyor. Franck Honorat ve Wael Mohya'nın hücumda yaratacağı hareketlilik, Tabakovic'in gol yollarındaki etkisini artırabilir.

ST. PAULI'DE SINIRLI EKSİK

Rakip St. Pauli cephesinde ise kadro açısından daha az sorun bulunuyor. Takımda Ricky-Jade Jones (ayak bileği) ve Karol Mets (baldır) sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bunun dışında orta saha oyuncusu James Sands'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Gladbach, geçtiğimiz hafta Bayern Münih karşısında alınan 4-1'lik yenilginin yanı sıra, orta sahanın önemli ismi Rocco Reitz'in kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olmasının sıkıntısını yaşıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach muhtemel ilk 11'i: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Scally, Engelhardt, Stoger, Ullrich, Honorat, Mohya, Tabakovic

St Pauli muhtemel ilk 11'i: Vasilj, Wahl, Smith, Ando, Pyrka, Metcalfe, Irvine, Ritzka, Fujita, Lage, Sinani

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - ST. PAULI MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

