Fransa Ligue 1'in 26. haftası, dev bir randevuyla başlıyor. Ligin köklü ekiplerinden Marsilya, taraftarı önünde Auxerre'i konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi bileti için hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, alt sıralardan kurtulmaya çalışan rakibi karşısında 3 puan arıyor. Peki, Marsilya - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

MARSİLYA - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya ile Auxerre arasındaki bu kritik karşılaşma, 13 Mart 2026 Cuma (Bugün) günü oynanacak. Mücadele, büyüleyici atmosferiyle bilinen Stade Velodrome'da saat 23:00'te başlayacak.

MARSİLYA - AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in Türkiye'deki resmi yayıncısı üzerinden futbolseverlerle buluşacak olan karşılaşma, beIN SPORTS 4 ve beIN CONNECT platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Marsilya-Auxerre maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

