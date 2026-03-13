CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Marsilya - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 26. hafta perdesi Stade Velodrome’da açılıyor! Marsilya, Lyon ile paylaştığı üçüncülük koltuğunda tek başına oturmak için sahaya çıkıyor. Küme düşme hattındaki Auxerre ise sürpriz peşinde. Peki, Marsilya - Auxerre maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 12:19
Marsilya - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya - Auxerre Ligue 1 maçı canlı takip edebilirsiniz.

Fransa Ligue 1'in 26. haftası, dev bir randevuyla başlıyor. Ligin köklü ekiplerinden Marsilya, taraftarı önünde Auxerre'i konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi bileti için hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, alt sıralardan kurtulmaya çalışan rakibi karşısında 3 puan arıyor. Peki, Marsilya - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

MARSİLYA - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya ile Auxerre arasındaki bu kritik karşılaşma, 13 Mart 2026 Cuma (Bugün) günü oynanacak. Mücadele, büyüleyici atmosferiyle bilinen Stade Velodrome'da saat 23:00'te başlayacak.

MARSİLYA - AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in Türkiye'deki resmi yayıncısı üzerinden futbolseverlerle buluşacak olan karşılaşma, beIN SPORTS 4 ve beIN CONNECT platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Marsilya-Auxerre maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉 MARSİLYA - AUXERRE MAÇI CANLI ANLATIM

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA
