CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için Inter'den karar çıktı. İtalyan temsilcisi, milli yıldız için beklediği bonservis bedelinde ciddi bir indirime gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 12:13
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Inter, adı bir süredir Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Serie A ekibi, tecrübeli orta sahanın 2027'de sona erecek olan sözleşmesini yenilemek üzere gerçekleştirdiği görüşmeleri askıya aldı.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Bunun sebebinin 32 yaşındaki milli yıldızın son aylarda yaşadığı sakatlıklar olduğu aktarıldı.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Öte yandan fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Inter, Hakan için istediği bonserviste ciddi bir indirime gitmeye hazırlanıyor.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde sarı-kırmızılılar ile yıldız oyuncunun transferi için pazarlık masasına oturan İtalyanlar, yüksek bonservis beklentileri ile görüşmelerin durmasına neden olmuştu.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Inter'in bu kez Hakan Çalhanoğlu'nu 10-15 milyon euro gibi mütevazı bir rakam karşılığında transfer edebileceği öne sürüldü.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

Serie A ekibinde yönetimin transfer ile ilgili fikir ayrılıkları yaşadığı ve kararın yapılacak değerlendirme sonucunda kesinlik kazanacağı aktarıldı.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz ay İtalyan basınına verdiği röportajda, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

"BİR GÜN MUTLAKA..."

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." demişti.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

İşte o haber...

PFDK resmen açıkladı! Sane...
G.Saray'dan flaş hamle! Şampiyonluk...
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Orta Doğu'daki savaşta 14'üncü gün: İsrail haritayla tehdit etmişti: İran'da gösteri alanına bombardıman
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sadettin Saran: G.Saray kollanıyor!
G.Saray'a Kamerunlu orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti! Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti! 11:18
Luka Doncic'ten 51 sayı! Luka Doncic'ten 51 sayı! 11:09
Saran'dan transfer itirafı! Sörloth, Lookman ve Nunez... Saran'dan transfer itirafı! Sörloth, Lookman ve Nunez... 10:55
Sadettin Saran: G.Saray kollanıyor! Sadettin Saran: G.Saray kollanıyor! 10:43
G.Saray'dan flaş karar! 200 milyon euro... G.Saray'dan flaş karar! 200 milyon euro... 10:34
G.Saray'a Kamerunlu orta saha! G.Saray'a Kamerunlu orta saha! 10:29
Daha Eski
Galatasaray'dan Osimhen hamlesi! Galatasaray'dan Osimhen hamlesi! 10:27
Alaves-Villarreal maçı canlı anlatım Alaves-Villarreal maçı canlı anlatım 10:27
Torino FC - Parma maçı bilgileri | Serie A Torino FC - Parma maçı bilgileri | Serie A 10:11
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı bilgileri 09:40
Tedesco'dan radikal hamle! Tedesco'dan radikal hamle! 09:36
David Villa'dan Atletico Madrid'e sürpriz dönüş! David Villa'dan Atletico Madrid'e sürpriz dönüş! 08:56