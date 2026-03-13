Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi

"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz ay İtalyan basınına verdiği röportajda, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"BİR GÜN MUTLAKA..." Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." demişti.