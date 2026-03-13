Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Transfer bedeli belirlendi
Öte yandan fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Inter, Hakan için istediği bonserviste ciddi bir indirime gitmeye hazırlanıyor.
Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde sarı-kırmızılılar ile yıldız oyuncunun transferi için pazarlık masasına oturan İtalyanlar, yüksek bonservis beklentileri ile görüşmelerin durmasına neden olmuştu.
Inter'in bu kez Hakan Çalhanoğlu'nu 10-15 milyon euro gibi mütevazı bir rakam karşılığında transfer edebileceği öne sürüldü.
Serie A ekibinde yönetimin transfer ile ilgili fikir ayrılıkları yaşadığı ve kararın yapılacak değerlendirme sonucunda kesinlik kazanacağı aktarıldı.
"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz ay İtalyan basınına verdiği röportajda, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
"BİR GÜN MUTLAKA..."
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." demişti.
