Galatasaray'dan şampiyonluk payına itiraz kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig yayın gelirinin paylaşımında revizyona gidiyor. Geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında, şampiyonluk sayılarına göre dağıtılan "Şampiyonlar Payı", bu sezon son kez yürürlükte olacak. Yayın gelirinin yüzde 11'ine tekabül eden bu pay, gelecek sezondan itibaren ligdeki tüm takımlar arasında eşit şekilde dağıtılacak. Bu sezon, şampiyonluk yaşamış olan takımlar bu paydan toplam 718 milyon TL alacak. G.Saray 260, F.Bahçe 197.6, Beşiktaş 166.4, Trabzonspor 78.8, Başakşehir ve Bursaspor 10.4 milyon TL kazanacak. Ancak bir sonraki sezon bu rakam eşit bölünecek. Anadolu kulüpleri en az 40 milyon lira gelir elde edecek.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK!

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılıların şampiyonluk payı kararına itiraz için tahkime gideceklerini açıkladı. Kararı yanlış bulduklarını dile getiren Yazgan, "Payın kaldırılması yanlış, 25. şampiyonluktan dolayı hakkımız var." dedi.