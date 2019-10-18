26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico ertelendi
Katalonya'da devam eden siyasi protestolar nedeniyle 26 Ekim'de oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid mücadelesi ertelendi. İki takıma pazartesiye kadar yeni tarih belirlenmesi konusunda süre tanındı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tüm dünyada futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico mücadelesi, Katalonya'da devam eden protesto gösterileri gerekçe sunularak ertelendi.
Barcelona'nın ligde 26 Ekim'de Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma güvenlik gerekçe gösterilerek, ileri bir tarihe alındı. La Liga yönetimi iki takıma yeni bir tarih belirlenmesi konusunda pazartesiye kadar süre tanıdı.
Real Madrid ve Barcelona karşılaşmanın yeni tarihi için mutabakata varamazsa, lig yönetimi yapacağı toplantı ile tarihi kendileri tayin edecek.
- 18.10.2019
- Güncelleme: 18.10.2019 13:21
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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