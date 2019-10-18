26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico ertelendi

Tüm dünyada futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico mücadelesi, Katalonya'da devam eden protesto gösterileri gerekçe sunularak ertelendi.

Barcelona'nın ligde 26 Ekim'de Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma güvenlik gerekçe gösterilerek, ileri bir tarihe alındı. La Liga yönetimi iki takıma yeni bir tarih belirlenmesi konusunda pazartesiye kadar süre tanıdı.

Real Madrid ve Barcelona karşılaşmanın yeni tarihi için mutabakata varamazsa, lig yönetimi yapacağı toplantı ile tarihi kendileri tayin edecek.