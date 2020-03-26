Barcelona'da flaş corona virüsü gelişmesi! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona İlk pozitif vakanın ardından Barcelona'da deprem!

'da flaş corona virüsü gelişmesi!

Barcelona'da flaş corona virüsü gelişmesi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 'yı da olumsuz etkilemeye başladı. Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan ve hentbol takımının doktoru , corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ayrınca Barcelona Başkanı , video konferans ile futbolcularla toplantı yaptı maaşlardan %70 kesinti yapılmasını istedi. Ancak Barcelona futbolcuları, başkan Bartomeu'ya olumsuz cevap verdi ve maaşlarında kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını 'in ardından 'ya sıçradı. La Vanguardia'da yer alan habere göre; Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan ve hentbol takımının doktoru , corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi.

Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

'da verilen son bilgilere göre son 24 saatte COVID-19'dan 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 56.188'e yükselirken, toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.089'a çıktı. İspanya, corona virüsü nedeniyle zor günler geçirirken Barcelona, maaşlarda %70'lik kesinti teklifini futbolculara sundu.

120 MİLYON EURO ÖDENECEK

Barcelona Başkanı , video konferans ile futbolcularla toplantı yaptı maaşlardan %70 kesinti yapılmasını istedi. Barcelona, antrenman bile yapılmayan bu dönemde futbolculara toplam 120 milyon euro ödeyecek...

Ancak Barcelona futbolcuları, başkan Bartomeu'ya olumsuz cevap verdi ve maaşlarında kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı. takımlarının gelir elde edemediği bu dönemde Barcelona'nın futbolculara maaşının hepsinin vermesinin ardından ekonomik krize girebileceği belirtiliyor. İspanyol basını, Barça'nın Griezmann, Dembele, Rakitic gibi oyuncularla bu yüzden yolların ayrılmasının beklendiğini kaydetti. Barcelona'da bu yaz ciddi bir 'ayrılık baharı' yaşanacağa benziyor...

  1. 26.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'da flaş corona virüsü gelişmesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN