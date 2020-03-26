Barcelona'da flaş corona virüsü gelişmesi!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü Barcelona'yı da olumsuz etkilemeye başladı. Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ayrınca Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, video konferans ile futbolcularla toplantı yaptı maaşlardan %70 kesinti yapılmasını istedi. Ancak Barcelona futbolcuları, başkan Bartomeu'ya olumsuz cevap verdi ve maaşlarında kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Real Madrid'in ardından Barcelona'ya sıçradı. La Vanguardia'da yer alan habere göre; Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi.
Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.
İspanya'da verilen son bilgilere göre son 24 saatte COVID-19'dan 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 56.188'e yükselirken, toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.089'a çıktı. İspanya, corona virüsü nedeniyle zor günler geçirirken Barcelona, maaşlarda %70'lik kesinti teklifini futbolculara sundu.
120 MİLYON EURO ÖDENECEK
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, video konferans ile futbolcularla toplantı yaptı maaşlardan %70 kesinti yapılmasını istedi. Barcelona, antrenman bile yapılmayan bu dönemde futbolculara toplam 120 milyon euro ödeyecek...
Ancak Barcelona futbolcuları, başkan Bartomeu'ya olumsuz cevap verdi ve maaşlarında kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı. Futbol takımlarının gelir elde edemediği bu dönemde Barcelona'nın futbolculara maaşının hepsinin vermesinin ardından ekonomik krize girebileceği belirtiliyor. İspanyol basını, Barça'nın Griezmann, Dembele, Rakitic gibi oyuncularla bu yüzden yolların ayrılmasının beklendiğini kaydetti. Barcelona'da bu yaz ciddi bir 'ayrılık baharı' yaşanacağa benziyor...
- 26.03.2020
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