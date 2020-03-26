Son dakika: Fatih Terim'e corona virüsü nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı!

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in de corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası deneyimli çalıştırıcı karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştı.

Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Habertürk TV'de Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" şeklinde yanıt verdi.

'NASIL BULAŞTIĞIYLA İLGİLİ BULGULAR VAR AMA…'

Celalettin Kocatürk ayrıca "Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi" ifadelerini kullandı.



Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap ise, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" dedi.