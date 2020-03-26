Son dakika: Fatih Terim'e corona virüsü nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'e corona virüsü nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı!

Son dakika: 'e corona virüsü nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı!

Son dakika: Fatih Terim'e corona virüsü nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı!

Son dakika corona virüsü haberleri... Galatasaray 'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve özel bir hastanede karantinaya alınmıştı. Doktoru, Terim'e virüsün nereden bulaştığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından Teknik Direktör 'in de corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası deneyimli çalıştırıcı karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştı.

Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , Habertürk TV'de Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" şeklinde yanıt verdi.

'NASIL BULAŞTIĞIYLA İLGİLİ BULGULAR VAR AMA…'
Celalettin Kocatürk ayrıca "Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi" ifadelerini kullandı.

üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap ise, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" dedi.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 12:21
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