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26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Resmen açıklandı! Mustafa Cengiz ve corona virüsü...

Galatasaray'da flaş gelişme! ve corona virüsü...

Galatasaray'da flaş gelişme! Mustafa Cengiz ve corona virüsü...

, resmi hesabından yaptığı açıklamada Başkan 'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Öte yandan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da testinin negatif çıktığı aktarıldı.

Dünyayı etkisi altına alan konoravirüs salgını Galatasaray'da da görülmüştü.

İkinci Başkan ve teknik direktör Fatih Terim'in yaptırdıkları testlerin pozitif çıkmasının ardından Başkan ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da koronavirüs testi yaptırdı.

Yapılan test sonuçlarına göre Mustafa Cengiz ile ailesi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testlerinin negatif olarak sonuçlandığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün resmi açıklaması şu şekilde;

"Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."

"FATİH TERİM'İN DURUMU İYİ"

Başkan Cengiz, konu ile ilgili 25 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma, GS TV'de çalışan arkadaşlarıma bu kutsal görevde cesaretle devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Abdurrahim kardeşimin eşi Şükran Albayrak ve onlarında yanında oğulları Hikmet Albayrak da karantinada. Hepsi iyi olacak. Yusuf Günay da sonuçları bekliyor. Beş gün içerisidne doktorlar, ciğerlerdeki sorunun gideceğini düşünüyoru. Hocam Fatih Terim ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek. Bende hiçbir belirti yok." demişti.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 11:27
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