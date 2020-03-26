Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı! İşte o liste...
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan ardından 2019-20 sezonu başında Schalke 04 ile anlaşan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın değeri değeri dudak uçuklattı. 2000 ve sonrasında doğan en pahalı 50 futbolcu açıklandı. Schalke'de forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, 1.5 yılda değerini 500 bin eurodan 43.5 milyon Euro'ya çıkardı. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
İsviçre'de yer alan CIES adlı Futbol Gözlem Evi, çarpıcı bir araştırmanın altına imza attı. Buna göre Avrupa'da 2000 ve sonrasında doğan futbolcuların listesi çıkartıldı. 50 kişilik listede iki Türk futbolcu da yer aldı. Galatasaray'da oynamaya başladığı dönemde, Ekim 2018'de 500 bin Euro değeri bulunan Ozan Kabak, listenin 11. sırasında yer aldı. 19 yaşındaki stoper, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon Euro'ya çıkartarak önemli bir başarının altına imza attı. Öte yandan milli futbolcunun takım arkadaşı Ahmet Kutucu da 7 milyon Euro ile listenin 49. sırasına adını yazdı
DEVLERLE YARIŞ
Araştırma şirketinin yaptığı listede dikkat çeken bir detay ise ilk 2 sıradaki isimler oldu. Ozan Kabak bu anlamda devlerle yarışırken, Alman ekibi Borussia Dortmund'un formasını giyen Jadon Sancho, 198.5 milyon Euro ile zirvede yer aldı. Yine Dortmund ekibinde görev yapan, devre arasında Salzburg'dan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland, 101 milyon Euro ile 2.sıraya yerleşti. Bu iki yıldız haricinde 100 milyon Euro barajını geçen futbolcu bulunmuyor.
Ozan, bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 10:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı! İşte o liste... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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