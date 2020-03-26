Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı! İşte o liste... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'ın değeri dudak uçuklattı! İşte o liste...

Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı! İşte o liste...

Geçen sezon devre arasında 'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a olan ardından 2019-20 sezonu başında 04 ile anlaşan milli futbolcumuz 'ın değeri değeri dudak uçuklattı. 2000 ve sonrasında doğan en pahalı 50 futbolcu açıklandı. Schalke'de forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, 1.5 yılda değerini 500 bin eurodan 43.5 milyon Euro'ya çıkardı. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

'de yer alan CIES adlı Futbol Gözlem Evi, çarpıcı bir araştırmanın altına imza attı. Buna göre Avrupa'da 2000 ve sonrasında doğan futbolcuların listesi çıkartıldı. 50 kişilik listede iki Türk futbolcu da yer aldı. 'da oynamaya başladığı dönemde, Ekim 2018'de 500 bin Euro değeri bulunan , listenin 11. sırasında yer aldı. 19 yaşındaki stoper, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon Euro'ya çıkartarak önemli bir başarının altına imza attı. Öte yandan milli futbolcunun takım arkadaşı Ahmet Kutucu da 7 milyon Euro ile listenin 49. sırasına adını yazdı

DEVLERLE YARIŞ
Araştırma şirketinin yaptığı listede dikkat çeken bir detay ise ilk 2 sıradaki isimler oldu. Ozan Kabak bu anlamda devlerle yarışırken, Alman ekibi 'un formasını giyen Jadon Sancho, 198.5 milyon Euro ile zirvede yer aldı. Yine Dortmund ekibinde görev yapan, devre arasında Salzburg'dan edilen Norveçli golcü Erling Haaland, 101 milyon Euro ile 2.sıraya yerleşti. Bu iki yıldız haricinde 100 milyon Euro barajını geçen futbolcu bulunmuyor.

Ozan, bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 10:55
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