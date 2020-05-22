Hertha Berlin 4-0 Union Berlin | MAÇ SONUCU
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin sahasında Union Berlin'i konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Hertha Berlin sahasında Union Berlin'i konuk etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, Vedad Ibısevic, Dodi Lukebakio, Matheus Cunha ve Dedryck Boyaka'nın golleriyle 4-0 kazandı. Bu sonuçla Hertha Berlin puanını 34'e yükselterek Union Berlin 30 puanda kaldı.
- 22.05.2020
- Güncelleme: 22.05.2020 23:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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