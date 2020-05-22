Hertha Berlin 4-0 Union Berlin | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Hertha Berlin sahasında rahat kazandı!

Hertha 4-0 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Hertha Berlin 4-0 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'da Hertha sahasında Union Berlin'i konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 27. haftasında Hertha sahasında Union Berlin'i konuk etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, Vedad Ibısevic, Dodi Lukebakio, Matheus Cunha ve Dedryck Boyaka'nın golleriyle 4-0 kazandı. Bu sonuçla Hertha Berlin puanını 34'e yükselterek Union Berlin 30 puanda kaldı.

  1. 22.05.2020
  2. Güncelleme: 22.05.2020 23:33
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