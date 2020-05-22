Hertha Berlin 4-0 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Hertha Berlin sahasında Union Berlin'i konuk etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, Vedad Ibısevic, Dodi Lukebakio, Matheus Cunha ve Dedryck Boyaka'nın golleriyle 4-0 kazandı. Bu sonuçla Hertha Berlin puanını 34'e yükselterek Union Berlin 30 puanda kaldı.