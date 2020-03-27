Schalke 04'te futbolcular maaş indirimini kabul etti

Schalke 04 kulübünden yapılan açıklamada; takımın oyuncularının kulübün diğer çalışanlarını desteklemek ve kulübün mali durumunu dengelemek için, 30 Haziran tarihine kadar maaşlarının belirli kısmından feragat ettikleri belirtildi.

"FUTBOLCULAR BİZE SÖZ VERDİ"

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Schalke'nin Spor Yönetimi sorumlusu Jochen Schneider, "Maalesef corona virüsü hepimizi etkiliyor. Bu yüzden birbirimizi desteklememiz çok önemli. Takıma mevcut durumu anlattıktan sonra, verebilecekleri tüm destekleri vereceklerine dair söz verdiler" dedi.

Futbolcuların maaşlarının ne kadarlık bölümünden feragat ettikleri ise açıklanmadı.

Almanya'da daha önce Bayern Münih, RB Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund gibi takımlar da 20 milyon Euro civarında bir parayı, Bundesliga 2'de zorlu günler geçiren kulüplere bağışlamışlardı.