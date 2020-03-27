Schalke 04'te futbolcular maaş indirimini kabul etti
Corona virüsü salgını futbol ekonomisine de büyük darbe vururken, birçok takımda da futbolcular maaş indirimine giderek kulüplerini rahatlatmaya devam ediyor.. Son olarak Almanya Bundesliga'da milli yıldız Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'te futbolcular, kulüp çalışanlarına destek için maaşlarının bir kısmından feragat etti.
Schalke 04 kulübünden yapılan açıklamada; takımın oyuncularının kulübün diğer çalışanlarını desteklemek ve kulübün mali durumunu dengelemek için, 30 Haziran tarihine kadar maaşlarının belirli kısmından feragat ettikleri belirtildi.
"FUTBOLCULAR BİZE SÖZ VERDİ"
Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Schalke'nin Spor Yönetimi sorumlusu Jochen Schneider, "Maalesef corona virüsü hepimizi etkiliyor. Bu yüzden birbirimizi desteklememiz çok önemli. Takıma mevcut durumu anlattıktan sonra, verebilecekleri tüm destekleri vereceklerine dair söz verdiler" dedi.
Futbolcuların maaşlarının ne kadarlık bölümünden feragat ettikleri ise açıklanmadı.
Almanya'da daha önce Bayern Münih, RB Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund gibi takımlar da 20 milyon Euro civarında bir parayı, Bundesliga 2'de zorlu günler geçiren kulüplere bağışlamışlardı.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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