Schalke 04'te futbolcular maaş indirimini kabul etti - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Ozan Kabak'lı Schalke'den anlamlı hareket!

04'te futbolcular maaş indirimini kabul etti

Schalke 04'te futbolcular maaş indirimini kabul etti

Corona virüsü salgını futbol ekonomisine de büyük darbe vururken, birçok takımda da futbolcular maaş indirimine giderek kulüplerini rahatlatmaya devam ediyor.. Son olarak 'da milli yıldız Ozan Kabak'ın formasını giydiği 04'te futbolcular, kulüp çalışanlarına destek için maaşlarının bir kısmından feragat etti.

04 kulübünden yapılan açıklamada; takımın oyuncularının kulübün diğer çalışanlarını desteklemek ve kulübün mali durumunu dengelemek için, 30 Haziran tarihine kadar maaşlarının belirli kısmından feragat ettikleri belirtildi.

"FUTBOLCULAR BİZE SÖZ VERDİ"

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Schalke'nin Spor Yönetimi sorumlusu Jochen Schneider, "Maalesef corona virüsü hepimizi etkiliyor. Bu yüzden birbirimizi desteklememiz çok önemli. Takıma mevcut durumu anlattıktan sonra, verebilecekleri tüm destekleri vereceklerine dair söz verdiler" dedi.

Futbolcuların maaşlarının ne kadarlık bölümünden feragat ettikleri ise açıklanmadı.

Almanya'da daha önce , RB Leipzig, ve gibi takımlar da 20 milyon Euro civarında bir parayı, Bundesliga 2'de zorlu günler geçiren kulüplere bağışlamışlardı.

  1. 27.03.2020
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