Bayern Münih'li futbolcular maaşlarında indirime gidiyor!
Corona virüsü salgını futbolu vurdu. Ertelenen liglerin ardından gelir kaybı yaşayan kulüpler, ekonomik olarak çıkmaza girdi. Bundesliga yönetimi ise futbolculara maaşlarında indirime gitme çağrısında bulunmuştu. Bayern Münih'li oyuncular bu talebe olumlu karşılık verdiler. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İlk olarak Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, her alanda olduğu gibi spor organizasyonlarının da askıya alınmasına ya da iptal edilmesine sebep oldu.
Maçların ertelenmesi nedeniyle, kulüpler yayın gelirlerinden mahrum kaldılar. Kulüp yöneticileri ekonomik krizle boğuşurken yardımlarına futbolcular koştu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te futbolcular, maaş indirimi çağrısına olumlu yanıt verdiler. Bild'de yer alan habere göre oyuncular ücretlerinde yüzde 20 indirim yapacaklar.
Almanya'da maaş indirimi çağrısını ilk olarak Mönchengladbach'lı futbolcular yapmıştı. Werder Bremen ile Schalke'li oyuncular da bu akımı takip eden diğer kulüpler olmuştu. Dortmund ve Leverkusen takımlarının da aynı adımı atmak için görüşme halinde oldukları ifade edildi.
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