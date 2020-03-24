Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Deneyimli teknik adamın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım Avrupa basınında da gündem oldu. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)