HaberlerGaleriAvrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Deneyimli teknik adamın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım Avrupa basınında da gündem oldu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Mart 2020 Salı 09:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ve eşinin corona virüse yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de testin pozitif çıktığını duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaparak iyi olduğunu da sözlerine ekledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Deneyimli antrenöre her kesimden geçmiş olsun mesajları yağdı. Avrupa basını da sarı-kırmızılıların başarılı teknik adamının bu duyurusunu manşetlerine taşıdı. İşte yabancı kaynaklar Fatih Terim'i böyle duyurdular...
DAILY MAIL
"Galatasaray'ın 66 yaşındaki teknik direktörü, corona virüs testinin pozitif olduğunu söyledi ama ısrar etti: Hastanede emin ellerdeyim!"
L'EQUIPE
"Galatasaray: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıktı"